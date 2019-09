Tres accidents de trànsit en una sola nit per xocs amb senglars a la zona de l'Empordà

Els accidents de trànsit per irrupció d'animals a les carreteres provoquen més d'un ensurt a les comarques de Girona. En aquesta àrea de Catalunya hi ha la presència de molts senglars i són aquests sobretot els que provoquen els problemes als conductors.

Sense anar més lluny, durant la nit i matinada de dissabte es van produir tres sinistres viaris d'aquestes característiques a la zona de l'Empordà. Sortosament, només en un d'ells es van registrar ferits i ho van ser de caràcter lleu. Van necessitar evacuació a l'hospital però bàsicament per contusions a causa de la fuetada cervical que van patir en el sinistre.

Els tres casos d'aquest dissabte es van registrar a l'Alt Empordà. El més espectacular va ser aquell en què es van haver de lamentar ferits i que va tenir lloc a Vila-sacra. Un cotxe va impactar contra la paret del nou camp de futbol després d'intentar esquivar un senglar. Segons els Bombers, en el vehicle hi anaven quatre persones, que van poder sortir del vehicle però van patir cops a l'esquena degut al fot impacte contra la paret. Arran d'això, el SEM va evacuar els quatre ocupants cap a l'hospital de Figueres, en estat lleu.

Això va passar cap a un quart de quatre de la matinada i, abans, ja s'havien registrar almenys dos sinistres viaris més amb senglars com a protagonistes. El primer, pels volts de tres quarts de dotze de la nit, a Garriguella. Un cotxe va atropellar un senglar a la carretera C-252, a l'altura del quilòmetre 54, en direcció Rabós. També hi havia quatre persones a dins del vehicle i van resultar il·leses malgrat el xoc. I poca estona després, a mitja nit, els Bombers es van haver de desplaçar fins a Vilamalla. A la C-31 van haver d'assistir un altre accident de trànsit per l'atropellament de dos senglars. En aquest cas, els ocupants també van resultar il·lesos. A l'Alt Empordà hi ha una alta població de senglars. Fa unes setmanes la Iaeden va fer públic que havia detectat 96 atropellaments d'animals en diverses carreteres de l'Alt Empordà en només sis mesos.