Troben un projectil del segle XIX en un prat del costat de la via verda, a les Planes

Els TEDAX dels Mossos d'Esquadra van destruir un projectil d'artilleria localitzat a un marge de les Planes d'Hostoles a tocar del cementiri i prop de la via verda i de la C-63. L'avís el van donar els guardes de camp que vigilen la zona dels gorgs, el 16 d'agost passat. Es tracta d'un lloc molt freqüentat ara a l'estiu.

Un veí acabava de desbrossar la zona, a uns dos metres de la carretera, i entre les restes hi havia una peça metàl·lica mig enterrada.

Segons ha explicat a l'ACN un dels guardes, Xavier Aupí, en veure-ho va pensar que podia ser un projectil. Davant el possible risc, va avisar els guardes i van decidir traslladar-lo amb molta cura fins al magatzem de la Brigada d'Obres i Serveis.

Van donar l'alerta als Mossos i es van enviar les fotografies per fer les comprovacions. L'equip de TEDAX d'aquest cos va constatar que podia estar encara carregat i el 18 d'agost van recollir-lo per desactivar-lo.

Era un projectil de 16 centímetres de llarg que servia per alimentar un canó de muntanya de petit calibre. Van estudiar la possibilitat de conservar-lo com una peça d'interès. Això no obstant, el projectil encara conservava la càrrega explosiva, per la qual cosa van decidir destruir-lo. El projectil tenia l'espoleta doblegada.

Es tractava d'un projectil singular perquè datava del 1868, l'any que hi va haver la revolució del setembre, també coneguda com la Gloriosa. La revolució de la Gloriosa no va comportar fets bèl·lics a les Planes d'Hostoles. Tampoc van haver-n'hi en la Insurrecció Federalista de l'octubre del 1869.

La zona on va ser trobat el projectil estava a prop del camí que ajuntava les Planes amb Olot. Enconcret, el van trobar en un camp de pastura ubicat al costat de la via verda. Es tracta d'una ruta per a bicicletes que passa pel mateix camí on passava el tren que feia el trajecte entre Olot i les Planes al segle XX. Quan van fer el tren, van aprofitar el camí que s'havia fet servir sempre per comunicar les Planes i Olot en el segle XIX.

Es tractava d'una ruta freqüentada per les tropes de l'exèrcit espanyol i les partides carlistes entre el 1872 i el 1875. És en aquesta època quan hi ha documentats esdeveniments bèl·lics a la zona propera a l'actual cementiri de les Planes.

Ambdós bàndols usaven peces d'artilleria de muntanya Plasencia i Krupp de petit calibre de l'exèrcit espanyol.