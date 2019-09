La vaga de tripulants de cabina de Ryanair a Girona només provoca lleugers retards en alguns vols

La vaga de personal de cabina de Ryanair a l'aeroport de Girona ha provocat lleugers retards en alguns vols, però no hi ha hagut afectació en l'operativa prevista. El motiu ha estat que els serveis mínims eren del 100% fet que ha garantit que els cinc avions de base que la companyia té a Girona a l'estiu sortissin sense cap inconvenient. Els sindicats, però, s'han fet notar i han protestat a l'entrada de l'aeroport per donar a conèixer la seva situació. Les representants del sindicat USOC a Girona, Alexandra Sais i Maria Àngels Martín, lamenten que l'empresa no s'hagi volgut asseure per parlar de la situació dels treballadors i asseguren que els motius que esgrimeix Ryanair per tancar la base "no tenen sentit". "Boeing ha anunciat que a partir de febrer portarà els avions i l'empresa ja ha cerat Ryanair UK per fer front al Brexit", destaquen.