Els veïns i veïnes trien les peces de l'exposició del Museu d'Olot

La mostra Jo l'exposo va ser inaugurada ahir a les 12 del migdia, a la Sala Oberta del Museu d'Olot. L'exposició està formada per les peces escollides per setze veïns sense vinculació amb el Museu i per un centenar de peces del magatzem del Museu escollides pels tècnics del centre. A partir d'ahir i fins al dia 6 de gener de 2020, els visitants poden votar la peça que els agradi més. La peça més votada passarà a l'exposició permanent del Museu. L'exposició compta amb dues activitats complementàries. Una és una mostra fotogràfica de la selecció de les 16 primeres peces i l'altra, una visita guiada.