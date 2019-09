Calvet afirma que Ryanair «no podrà fer el que li doni la gana»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que si Ryanair finalment presenta un ERO "no podrà fer el que li doni la gana" i ha afegit que el Govern seguirà de prop que s'acompleixin tots els requisits legals. En declaracions a TV3, Calvet ha explicat que no tenen "informació directa" per part de la companyia sobre l'"eventual" tancament de la base a Girona i que es van assabentar del mateix a través del comunicat que la companyia va enviar als treballadors. Aquest dilluns, el secretari d'Infraestructures, Isidre Gavín, es reuneix a Dublín amb la companyia per conèixer de prop els detalls. El conseller ha explicat que si finalment es presenta l'ERO sol·licitaran al Ministeri de Treball "poder estar assabentats i si s'escau estar presents".

Calvet ha explicat que l'objectiu de la trobada d'aquest dilluns és "conèixer els plans i gestionar un eventual tancament", així com si la companyia té intenció de presentar "immediatament" un ERO que afectaria unes 160 persones. Ha assegurat que estan "preocupadíssims" per la possibilitat que es presenti aquest expedient.

El conseller ha recordat que tenen convenis de promoció amb Ryanair, i amb d'altres companyies, als aeroports de Girona i Reus. "Tenim contractes vigents, heu anunciat que voleu tancar la base, què significa tot això", ha exemplificat Calvet com a qüestions a plantejar a l'aeronlínia irlandesa. Ha afegit que volen afrontar la situació "en primera persona" i "prendre les regnes de la situació".

Ha reconegut que els convenis de promoció "no estan lligats a la base" però ha insistit que l'objectiu del Govern és mantenir l'activitat que hi ha hagut fins ara, amb uns 125-130 vols setmanals i un impacte econòmic d'uns 500 milions d'euros segons dades del 2017.