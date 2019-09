Colera, Portbou i Llívia han perdut prop d'un 20% de veïns en els darrers sis anys

Els pobles fronterers i alguns punts de l'Empordanet són els municipis gironins que més població han perdut en els darrers sis anys, mentre que l'entorn de Girona és la zona que més n'ha guanyat. Així, municipis com Colera, Portbou o Llívia han vist com la seva població es reduïa entorn d'un 20% entre el 2012 i el 2018, segons el portal Esri Espanya, una plataforma que recull les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i que analitza l'evolució demogràfica de l'Estat, prestant especial atenció a la despoblació.

A l'altra banda de la llista hi ha municipis com Vilablareix, Sant Gregori o Canet d'Adri, on el nombre de veïns empadronats s'ha incrementat més d'un 10% en la mateixa etapa, i alguns punts concrets de l'Alt Empordà.

I és que la comarca concentra alguns dels pobles on més ha crescut la població respecte a la que tenien el 2012 -Vilamaniscle (15,38%), Garrigàs (12,98%) o Sant Climent Sescebes (10,55%)-, però també on més ha baixat el nombre de veïns. És el cas de Colera, que ha perdut un 23,44% del cens, i ha passat dels 574 veïns del 2012 als 465 de l'any passat, i de Portbou, amb un 20,33% menys d'habitants en sis anys: dels 1.296 del 2012 als 1.077 del 2018. Altres pobles de l'Alt Empordà, com Rabós o Castelló d'Empúries, també han perdut població: un 15% en el primer cas i un 9% en el segon.

La Cerdanya és una altra de les zones que han vist minvar el seu cens d'habitants. És el cas, per exemple de Llívia, amb un 18,28% menys de població en aquest temps (de 1.689 a 1.190) o d'Isòvol, on la caiguda de veïns ha estat del 17,63%, passant de 327 a 278 en sis anys. També al Pirineu, però al Ripollès, han patit davallades de població importants pobles com Vilallonga de Ter (15,35%), Gombrèn (12,37%) o Camprodon (9,07%). Altres zones on, segons la plataforma Esri Espanya, es percep una reducció de població considerable en els darrers anys és a l'interior del Baix Empordà. Pobles com Torrent (16,97%), Colomers (16,48%) o Pals (13,49%) en són un exemple.

Amb tot, les estadístiques també mostren que la pèrdua de població no és exclusiva de les zones rurals, sinó també de ciutats grans com Lloret de Mar. En el cas del municipi, la reducció ha estat del 9,34%, ja que ha passat dels 40.837 habitants del 2012 als 37.350 que hi havia en acabar el 2018.

Pel que fa als creixements del cens respecte al que tenien el 2012, destaquen diverses localitats a l'entorn de Girona. Mentre que la capital ha augmentat un 3% la seva població, a Vilablareix el creixement ha estat de gairebé el 13%, passant dels 2.427 veïns que hi havia el 2012 a 2.789 el 2018; a Canet d'Adri, 11,86% (de 624 a 708) i a Sant Gregori, del 10,61. En el cas de Quart, l'increment ha sigut del 10,58% (de 3.255 a 3.640 el 2018) i a Celrà, del 8,08%.