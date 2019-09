Comerciants demanen a Girona que es reverteixi la mesura pels busos

Els comerciants del Barri Vell presentaran 170 firmes a l'Ajuntament de Girona al llarg d'aquesta setmana demanant que es reverteixi la mesura d'allunyament dels busos turístics del nucli antic, ja que està «perjudicant greument» els seus establiments. En concret, expliciten que la decisió presa per l'Ajuntament de forma «unilateral, sense consultar-nos com a part implicada», està provocant una «evidentíssima baixada d'afluència» dels grups turístics a la zona, amb les consegüents pèrdues econòmiques. Michal Jankiewicz, propietari d'una botiga de roba al Barri Vell i un dels impulsors de la recol·lecta, va explicar que en els últims quatre mesos el seu establiment ha patit una baixada del 40% en les vendes. «És igual el tipus de botiga o el nivell de preus, tots n'estem afectats», va afegir Jankiewicz. Entre els establiments que han patit les conseqüències d'aquesta mesura també s'hi troben algunes botigues centenàries, que s'han sumat a la queixa al consistori.

La majoria de propietaris coincideixen, a més, en la preocupació de cara a la temporada d'hivern i alerten que «les pèrdues en temporada alta no només són bàsiques per a la nostra manutenció actual, sinó que són imprescindibles per a la nostra supervivència durant la resta de l'any». En aquest sentit, Jankiewicz va lamentar que «si no tornen els busos, aquesta podria ser la nostra última temporada». Per tots aquests motius, els comerciants demanen a l'Ajuntament que «reconsideri la decisió presa» i que es torni a habilitar una zona d'aparcament per a autocars pròxima al Barri Vell. Suggereixen que l'espai podria tenir un mínim de temps per poder efectuar la càrrega i descàrrega de grups de turistes, facilitant així que «Girona torni a ser la ciutat que té cura del turista, com a motor econòmic que dona vida i visibilitat a la ciutat». Una altra proposta que fan els comerciants, que pensen que el bon tracte que s'ofereix als visitants és primordial perquè aquests continuïn escollint Girona com a destí turístic, és la d'instal·lar un «trenet o un autobús llançadora» per transportar els turistes des de Fontajau fins a l'entrada del Barri Vell. Sigui quina sigui la resposta de l'Ajuntament de Girona, els propietaris dels establiments turístics de la zona insisteixen en el fet que «en el futur, si es té la intenció de fer modificacions en el model de funcionament de la zona turística, com a mínim ho consultin amb nosaltres com a part implicada».

D'altra banda, negocis situats a la rambla de Xavier Cugat, a Fontajau -on aparquen ara els autocars-, expliquen que ells sí que han notat els beneficis d'aquesta nova mesura. «Els conductors d'autobusos fan llargues estades a Fontajau, i sovint venen a esmorzar o a comprar algun producte a la zona», va exposar l'encarregada d'un estanc situat a la via. Aquest repunt en les vendes, però, no s'ha notat per part dels turistes, ja que aquests «segueixen la guia turística i acostumen a passar de llarg de les botigues, o bé creuen fins al Barri Vell per un altre punt», va puntualitzar la dependenta de l'estanc.

Els conductors dels autocars poden escollir si descarreguen els turistes a l'estació de la ciutat -on han de pagar una taxa de 5,45 euros per accedir-hi- o al pàrquing del pavelló de Fontajau. La gran majoria de companyies d'autobusos es decanten per la darrera opció, per estalviar-se la despesa. En aquest punt, i a l'espera que els turistes tornin de la ruta guiada, hi fan estades «d'una hora llarga», va explicar Mònica Vilchez, conductora d'un autobús. Sobre el trajecte que han de fer els visitants fins al Barri Vell, Vilchez va indicar que, en general, s'ho prenen bé. «Molts d'ells estan molt conscienciats sobre el fet d'allunyar la contaminació dels nuclis de les ciutats, i no veuen cap problema a caminar una estona», va relatar la conductora. Aquest és el cas de Gleb Zorin, un turista provinent de Rússia que va venir amb la seva família a passar el dia a la ciutat de Girona i que va voler transmetre que «el passeig fins al centre de la ciutat és curt i molt bonic», tot i que també va reconèixer que amb el sol i la calor, i després d'haver fet la ruta per dins de la ciutat, «a la tornada sí que estem una mica més cansats». Emfatitzant sobre aquest punt, Vilchez va afegir que sí que s'han trobat amb «visitants d'edats més avançades» que sí que veuen com una dificultat el fet d'haver de caminar 20 o 25 minuts fins al nucli antic, i «sobretot en dies molt calorosos».

Arran dels problemes que han anat sorgint a causa de la nova mesura d'allunyament dels autocars turístics, diverses parts afectades han interpel·lat l'Ajuntament de Girona per tal que busqui una solució còmoda per a tots els implicats.