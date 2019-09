Jordi Hurtado, a l'acte de presentació del nou espai cultural de l'Escala

El presentador del concurs de La 2 Saber y Ganar va estar present el passat divendres a la inauguració de l'exposició de la festa major El nou espai cultural de l'Escala, que permet veure com es configurarà el projecte de la nova biblioteca i auditori municipal. L'espai s'ubicarà a l'edifici conegut com a can Masset, a la plaça de les Escoles. La mostra té lloc a l'Alfolí de la Sal i es poden veure diferents plafons que expliquen el projecte, així com un audiovisual. Jordi Hurtado fa 27 anys que estiueja a la població de l'Alt Empordà, i ja participa a la vida de l'Escala com un ciutadà més.