La restricció de camions a l'N-II ha estalviat un centenar de xocs amb morts i ferits greus

La mitjana anual de sinistralitat de morts i ferits greus al corredor N-II/AP-7 en el tram Vidreres-la Jonquera ha passat de 35 a 19, una reducció del 46%. En el cas del corredor N-340/AP-7 en el tram Altafulla-Vilafranca del Penedès, la mitjana anual ha passat de 12 a 4,5, una disminució del 63%. En el tram Alcanar-Hospitalet de l'Infant, s'ha passat de 17 a 10, una reducció del 39%. Finalment, en el corredor N-240/AP-2 en el tram Montblanc-les Borges Blanques, la reducció és de 3,7 a 3, un 19% menys. Aquest dilluns es compleix un any d'aquesta mesura en el cas de l'N-340 i l'N-240. En el cas de l'N-II, a Girona, és vigent des del 2013.

Fa sis anys que els conductors de camions no poden circular per l'N-II, la principal via gratuïta que travessa la província de Girona. La restricció es va aplicar de forma provisional el 19 d'abril del 2013 per als vehicles de gran tonatge (de quatre eixos o més) com a mesura provisional per tal de reduir l'accidentalitat d'aquesta via i al·legant motius de seguretat i de fluïdesa. L'alternativa que es va donar als vehicles de gran tonatge és circular per l'autopista AP-7 entre la Jonquera i Maçanet de la Selva en els trams de carretera que no estan desdoblats, assumint el cost del peatge.

La sinistralitat s'ha reduït un 46% en els trams on s'han fet desviaments de vehicles pesants. La mitjana anual d'accidents amb morts i ferits greus ha passat de 68 a 37, i la mitjana anual de sinistres mortals ha passat de 24 a 13,5. El Servei Català de Trànsit va impulsar la restricció per aquests vehicles en determinats trams de les carreteres N-II, N-340 i N-240, amb el consegüent desviament de trànsit a l'AP-7 i AP-2. Són carreteres més segures, de més capacitat i millor traçat. L'objectiu d'aquestes restriccions i desviaments és reduir l'accidentalitat en aquests eixos, a més de descongestionar-los i millorar la mobilitat i la seguretat viàries d'aquests tres corredors.