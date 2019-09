Retards en alguns vols en la vaga de tripulants de Ryanair a Girona

La vaga de personal de cabina de Ryanair a l'aeroport de Girona-Costa Brava va provocar retards en alguns vols, però no hi va haver afectació en l'operativa prevista. El motiu va ser que els serveis mínims eren del 100%, fet que va garantir que els cinc avions de base que la companyia té a Girona a l'estiu sortissin sense inconvenients. Tot i així, la vaga va afectar alguns passatgers pels retards que es van registrar d'entre una hora i mitja i tres hores. Miquel Odea va explicar que va acompanyar la seva germana a l'aeroport però quan van arribar l'aeronau anava amb retard per culpa de la vaga. «Hem vingut a l'hora que tocava, però érem conscients que ens podia passar això»,va assenyalar. De fet, als panells informatius ja s'advertia que com a conseqüència de la vaga hi havia vols que anaven amb retard.

Els sindicats es van fer notar i van protestar a l'entrada de l'aeroport per donar a conèixer la seva situació. Les representants del sindicat USOC a Girona, Alexandra Sais i Maria Àngels Martín, van denunciar les «males formes» de la companyia a l'hora de comunicar la decisió de tancar la base. «No ens hem reunit i no ens han dit res. Només sabem que a partir del 8 de gener estem acomiadats. Demanem que s'asseguin a parlar de tot plegat»,van explicar. També van assegurar que els motius que esgrimeix Ryanair per tancar la base «no tenen sentit». «Boeing ha anunciat que a partir del febrer portarà els avions i l'empresa ja ha advertit Ryanair UK per fer front al Brexit». A més, van denunciar que l'empresa vol posar la resta de treballadors contra els representants del sindicat, a través d'un vídeo on es veu el nou CEO de Ryanair, Eddie Wilson, carregant contra ells.



Ahir Ryanair va cancel·lar quatre vols que connecten Barcelona amb Sevilla i Milà i dos més que connecten Madrid i Santiago de Compostel·la a causa de la vaga de tripulants de la companyia arreu d'Espanya.



Reunió amb el Govern

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, es reuniran avui a primera hora de la tarda amb la direcció de Ryanair a Dublín, segons va informar la Conselleria de Territori en un comunicat.

La trobada, segons Territori, ha de servir per «conèixer de primera mà els plans de la companyia», que podria deixar sense feina els seus 164 treballadors de la base gironina.