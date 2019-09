Els sindicats denuncien que Ryanair amenaça de tancar abans la base de Girona si no aturen les protestes

Els sindicat lamenten que no tenen "cap constància" de la reunió del Govern amb la direcció de Ryanair, prevista aquest dilluns a la tarda a Dublín per abordar el tancament de la base de la companyia a l'aeroport de Girona.

"El que pot negociar la Generalitat amb la companyia no té res a veure amb les nostres demanes, però sempre és una petita ajuda per intentar que la base no tanqui i, per tant, que els nostres llocs de treball no estiguin en perill", ha afirmat la portaveu del Sitcpla, Alexandra Sais. Els sindicats Sitcpla i USO reiteren, en aquesta segona jornada de vaga, que s'han dictat uns serveis mínims "abusius". "Fa que no puguem exercir el nostre dret a vegada i que una altra vegada més ens deneguin un altre dret", ha detallat Lidia Arasanz, portaveu d'USO Ryanair.