Bescanó contradiu el síndic: no es tracta de cap abocador il·legal

L'alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles, assegura al Diari de Girona que l'espai que el síndic de greuges apuntava com a abocador il·legal de pneumàtics no ho és. «Es tracta d'una granja que fa més de 50 anys que existeix». I afegeix. «Fan servir aquests pneumàtics per compactar el menjar de les vaques. És una eina més que utilitzen a la granja per tapar el menjar i guardar-lo». Veïns del municipi també asseguren que no es tracta de cap abocador. Vinyoles lamenta que tot hagi començat arran d'un tuit d'un usuari i diu que l'Ajuntament enviarà un comunicat oficial al síndic. El consistori assegura que la granja té tots els permisos reglamentaris i que en cap cas porten a terme cap actuació il·legal.



Actuació d'ofici del Síndic

El Síndic de Greuges va publicar el divendres passat que havia obert una actuació d'ofici per garantir la retirada d'un abocador il·legal de pneumàtics a Bescanó. Explicaven que arran de la difusió de la notícia de l'obertura d'una actuació d'ofici per estudiar l'existència d'un abocador de pneumàtics a Tossa de Mar, un ciutadà, usuari de Twitter, va posar-se en contacte amb l'ens per fer-lo coneixedor de l'existència d'aquest suposat abocador, de característiques similars al de Tossa.

L'entitat es va adreçar a l'Ajuntament del municipi i als Agents Rurals per exigir-ne la retirada immediata. A totes dues administracions se'ls va demanar informació sobre quines són les actuacions administratives previstes per retirar els residus, restituir el medi ambient i regenerar l'espai degradat si se'n comprovava l'existència.

Segons el síndic, de moment, resten a l'espera de la resposta oficial de l'Ajuntament i dels Agents Rurals, que encara es troba dins el termini d'un mes, perquè l'administració expliqui quina és la situació i comprovar si les activitats que es duen a terme en aquest espai s'ajusten als compliments legals perquè, després, l'ens pugui emetre una resolució.