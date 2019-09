L'exrector de Vilobí acusat d'abusos no pot exercir ni acostar-se a menors

El Vaticà prohibeix a l'exrector de Vilobí d'Onyar mossèn Tomàs, acusat d'abusos sexuals, que exerceixi en públic i s'acosti a menors. Tampoc pot visitar les poblacions on havia treballat com a capellà. A més, haurà de demanar perdó a les víctimes. Des del Bisbat de Girona han destacat que de moment no se sap si ho farà personalment o a través d'alguna comunicació, per exemple postal, a causa de la seva edat avançada. Ara mossèn Tomàs té 91 anys.

Això és el que va determinar el 7 d'agost passat la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu després d'analitzar les actes de la investigació relativa a l'exrector de Vilobí. El Bisbat va enviar una còpia de la investigació a la Fiscalia de Girona i aquesta ha quedat arxivada per prescripció.

Una tretzena de víctimes varen passar per la Comissió del Bisbat que es va obrir arran dels fets i que ara ha culminat amb el dictamen del Vaticà. Així ho van anunciar ahir el delegat de Mitjans del Bisbat, Xavier Roca, juntament amb la cancellera de l'ens eclesiàstic, Maria Teresa Sebrià, en una roda de premsa on es va llegir un comunicat en què es detallaven tots els punts de les decisions de la Santa Seu.



Exercici a quatre comarques

A banda de les prohibicions de fer missa en públic i d'administrar penitència, tampoc pot acostar-se a menors i no pot traslladar-se a les poblacions on va treballar. Mossèn Tomàs va exercir en quatre comarques de la província i a les següents poblacions: Vilobí d'Onyar, les Preses, Siurana, l'Escala i també a les parròquies d'Adri i Biert de la Vall de Llémena.

El Vaticà, a banda de les prohibicions també li ha imposat l'obligació de residir en una de les residències sacerdotals que té el Bisbat a la província de Girona. Ara ja no resideix a la d'Arbúcies, on havia estat els últims anys, fent missa a la residència així com confessions a l'església parroquial de la població. El sacerdot també té l'obligació de portar «una vida de penitència i oració».



Condemna del Bisbat

El Bisbat de Girona va assegurar ahir taxativament que condemna qualsevol mena d'abús, «en la línia de pensament i la praxi del papa Francesc». Sobre la seva feina a l'escola Bell-lloc de Girona, el Vaticà no ha determinat cap tipus de mesura en ser un espai de fora de l'església.

El bisbe de Girona ha comunicat personalment al capellà les mesures i ha disposat que se'n faci un seguiment per assegurar que es compleixen. També s'ha informat les víctimes, segons va subratllar el delegat episcopal de mitjans de comunicació del Bisbat.



Abusos dels anys 60 a 90

Els abusos sexuals a menors es van produir sobretot entre els anys que mossèn Tomàs estava al capdavant de la parròquia de Vilobí d'Onyar, entre el 1967 i el 1999. Aquest sacerdot, però, va ser ordenat el 1953 i va arribar a Vilobí l'any 1967 procedent de l'Escala, des d'on ja s'hauria rebut algun avís sobre el comportament del mossèn, però no de casos relacionats amb abusos sexuals. També va estar a Siurana, on va exercir el ministeri a finals dels anys 50. La majoria d'abusos denunciats, però, són dels anys que va ser a Vilobí.

A la localitat hi va estar 33 anys, fins al 1999. Durant aquest temps, va haver-hi abusos sexuals a diversos menors del poble i en espais com el casal d'estiu, el confessionari de l'església o la rectoria, on va fer instal·lar un futbolí i una televisió. Dos exalcaldes del poble van fer arribar les queixes als bisbes d'aquell moment. El llavors bisbe Jaume Camprodon s'hauria compromès a canviar el sacerdot de parròquia però, finalment, hauria admès estar rebent «moltes pressions» per deixar mossèn Tomàs a Vilobí.

També va estar a l'escola Bell-lloc de Girona entre finals dels anys 60 i mitjans del 90. El Bisbat, però, ahir va dir que les resolucions adoptades per la Santa Seu no afecten l'escola de Girona.