Olot demana explicacions per una barana que talla un accés a la muntanya Pelada

L'Ajuntament d'Olot es reunirà en els dies vinents amb els propietaris d'uns terrenys de la muntanya Pelada. El motiu de la reunió és haver tallat un camí veïnal, segons l'Ajuntament, sense autorització. En l'últim ple, l'alcalde va explicar que havien rebut queixes dels veïns i que s'ho havien mirat. «Vàrem veure que la barana havia estat posada sense autorització», va dir, i va afegir: «Estem en vistes de veure quina solució hi donem».

Abans, la regidora d'ERC Iolanda Suescun havia demanat per la barana. Suescun va plantejar que desenes de veïns del barri dels Desamparats els havien demanat per l'existència de la barana. Va precisar que la barana tanca un accés a la muntanya Pelada.

El clos consta d'una porta davant del camí que continua amb un tancat de xarxa metàl·lica i pals de fusta. Està situada a prop d'un cartell que apunta Reserva Natural. Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

L'accés tallat era usat per veïns del barri dels Desamparats i del barri de Sant Roc per accedir a un entorn natural molt proper a Olot. Segons fonts de l'Ajuntament, hi ha més accessos a la muntanya Pelada.

Precisament, en els últims processos participatius, els veïns del grup Garrotxa, Pla de Dalt, Montolivet i Desemparats van proposar recuperar camins i itineraris per la muntanya Pelada.

Es tracta d'una muntanya que separa dues parts de la trama urbana.