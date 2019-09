Ryanair justifica el tancament de la base de Girona perquè el mercat va a la baixa

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, i el director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, es van reunir ahir a la tarda amb el conseller delegat de Ryanair, Eddie Wilson, i amb el director de Màrqueting, David O'Brien, a Dublín per conèixer les intencions de la companyia a Girona i gestionar un eventual tancament. La reunió arriba després de l'anunci de la companyia de tancar la seva base a Girona el gener del 2020.

Segons el comunicat oficial del Departament de Territori i Sostenibilitat, la trobada, que va finalitzar sobre les 19 h i que es va fer a petició de la Generalitat, va servir per conèixer de primera mà les intencions de la companyia de tancar una sèrie de bases a tot Europa, incloent-hi la de Girona.

Gavín ha explicat a l'ACN que la companyia justifica la decisió en un «mercat a la baixa a escala europea» i en el retard «ja sabut» en el lliurament de nous avions. Li han explicat també que alguns aeroports, entre els quals el gironí, «no són rendibles a la temporada d'hivern» i han subratllat les taxes que Aena cobra per utilitzar la infraestructura. La decisió encara no és definitiva i han precisat que es prendrà en les pròximes setmanes. Gavín ha explicat que «tot i que no som ni propietaris ni gestors de l'aeroport, des de la Generalitat volem liderar la recerca d'una solució per tal de disposar d'un aeroport que estigui al servei de les persones i de l'economia del país». El Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit que es reunirà, d'una banda, amb Aena, propietari i gestor de l'aeroport, per conèixer quines accions té previstes per abordar la situació, i també amb el territori, per analitzar el context actual. Gavín també ha recordat que «l'actual sistema de gestió aeroportuària, que és centralitzat, perjudica aquest tipus d'aeroports».



En contra de l'ERO

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va assegurar que si Ryanair finalment presenta un ERO «no podrà fer el que li doni la gana» i va afegir que el Govern seguirà de prop que es compleixin tots els requisits legals. En declaracions a TV3, Calvet va explicar que no tenen «informació directa» per part de la companyia sobre «l'eventual» tancament de la base a Girona i que es van assabentar del mateix a través del comunicat que la companyia va enviar als treballadors. El conseller va explicar que si finalment es presenta l'ERO sol·licitaran al Ministeri de Treball «poder estar-ne assabentats i, si s'escau, ser-hi presents». Calvet assegura que estan preocupats per si l'ERO que Ryanair ha amenaçat de tirar endavant es fa realitat, donat que afectaria 160 persones.

El conseller va recordar que tenen convenis de promoció amb Ryanair, i amb altres companyies, als aeroports de Girona i Reus. «Tenim contractes vigents, heu anunciat que voleu tancar la base, què significa tot això», va exemplificar Calvet com a qüestions a plantejar a l'aerolínia irlandesa. Va afegir que volen afrontar la situació «en primera persona» i «prendre les regnes de la situació». Va reconèixer que els convenis de promoció «no estan lligats a la base» però va insistir que l'objectiu del Govern és mantenir l'activitat que hi ha hagut fins ara, amb uns 125-130 vols setmanals i un impacte econòmic d'uns 500 MEUR segons dades del 2017.



Cap constància pels sindicats

Els sindicats lamenten que no tenen «cap constància» de la reunió del Govern amb la direcció de Ryanair. «El que pot negociar la Generalitat amb la companyia no té res a veure amb les nostres demandes, però sempre és una petita ajuda per intentar que la base no tanqui i, per tant, que els nostres llocs de treball no estiguin en perill», va afirmar la portaveu del Sitcpla, Alexandra Sais. «Nosaltres no tenim cap constància de cap reunió ni per part de l'empresa ni de la Generalitat», va criticar Arasanz, portaveu d'USO Ryanair, que reclama que «es deixi de mirar a una altra banda» per posar fil a l'agulla i aturar el tancament de les bases, que, segons calculen, podria suposar l'acomiadament de més de 500 treballadors.

La segona jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair es va dur a terme ahir, però tant USO com Sitcpla reiteren que els serveis mínims dictats són «abusius» i que, a més, l'aerolínia ha cancel·lat els vols que se'n podien veure afectats, vulnerant així, entenen, el seu dret a vaga. Els sindicats asseguren que l'aerolínia ha amenaçat el comitè de vaga amb tancar abans la base de Girona si no aturen les protestes.

USO va presentar ahir una denúncia a la Guàrdia Civil contra l'aerolínia per vulnerar el dret de vaga reprogramant un vol amb origen a Girona.