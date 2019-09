La sinistralitat als trams de l'N-II vetats a vehicles pesants es redueix a la meitat

La xifra de ferits greus i de morts als trams de l'N-II vetats a vehicles pesants s'ha reduït a la meitat des de la posada en marxa de les restriccions, que a la província de Girona es van iniciar el 2013. El tram afectat és el corredor de l'N-II i l'AP-7 que transcorre entre Vidreres i la Jonquera, on fa un any s'hi van afegir trams de l'N-240 i l'N-340 a Lleida i Tarragona.

Segons dades que el Servei Català de Trànsit va fer públiques ahir, la mitjana anual de sinistralitat de morts i ferits greus al tram gironí ha passat de 35 fins a 19, que suposa una reducció d'un 46%. Des que es van començar a implementar les restriccions, el Departament de Trànsit sempre ha sostingut que la mesura es va aplicar per reduir l'accidentalitat en aquests eixos, i també per descongestionar la mobilitat i la seguretat viàries dels corredors.

En aquest aspecte, des de l'Associació de Transports de Girona (Asetrans), subratllen que el problema de fons no són els vehicles pesants, sinó la «manca d'inversió en les infraestructures gironines i catalanes». El director d'Asetrans, Jordi Esparraguera, va alertar en declaracions a aquest diari que els desviaments són conseqüència del «mal estat de les carreteres i, per tant, de la falta d'inversió», i que «si es reduís un 50% el volum de turismes a aquests trams, també baixaria la sinistralitat, perquè hi hauria la meitat del trànsit circulant», va assegurar.

En el cas del corredor N-340 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès, la reducció anual ha estat del 63%, mentre que al tram Alcanar-Hospitalet de l'Infant ha estat del 39%. A l'N-240 entre Montblanc i les Borges Blanques la reducció és del 19%. Pel que fa a la mitjana d'accidents mortals al conjunt de corredors catalans, s'ha reduït de 24 a 13.



Bonificacions gratuïtes

Ahir va fer un any que van iniciar-se les restriccions de vehicles pesants a diversos trams de l'N-340 i l'N-240 cap a l'AP-7 i l'AP-2, amb afectació a les províncies de Lleida i Tarragona. A la demarcació gironina es van iniciar l'abril del 2013 una mesura que el Departament va decretar de forma provisional durant la duració de les obres de desdoblament de l'N-II, que encara estan en procés d'execució. En tots els casos, el Departament va concedir bonificacions del 42,53% per als camions en trànsit i del 50% per als que fan trajectes interns. Precisament, una de les reivindicacions dels transportistes és assolir una bonificació del 100% en els desviaments obligatoris, i un 75% dels voluntaris.