Vilobí creu que les mesures són «insuficients»

Davant de les mesures que ha pres el Vaticà pel que fa al cas d'abusos de mossèn Tomàs, l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ahir va reaccionar. En un comunicat fet públic per l'ens, el consistori considera que les mesures cautelars preses per la Santa Seu «són insuficients» i lamenten que no hi pugui haver conseqüències penals. Ja que els casos d'abusos han prescrit. Tot i això, el consistori destaca que si s'han pres mesures per part del Vaticà és perquè es «reconeix la veracitat d'aquests fets tan greus per al municipi i per a les persones que en van ser víctimes». La major part van ser d'aquest municipi de la comarca de la Selva.