Cada any comissen de mitjana més de 38.000 productes falsificats a Girona

Cada any es comissen uns 38.000 objectes falsificats a les comarques gironines. Les forces de seguretat que treballen sobre el territori tenen sota el punt de mira diverses zones de la demarcació on s'exhibeixen més aquests tipus de productes.

A les comarques de Girona, durant aquests últims set anys -des de l'any 2012 fins a l'any 2018-, hi ha hagut la confiscació de 266.744 objectes falsificats. Les forces policials han detingut o investigat 267 persones i dels 278 casos coneguts, 248 s'han resolt.

Durant l'estiu, la costa és un dels punts més llaminers per als venedors de falsificacions. Els ambulants elegeixen, per exemple, Roses i el seu passeig marítim. Aquí, en les últimes setmanes, la Policia Local que lidera els dispositius contra el top manta ha arribat a comissar -algun cop amb l'ajut dels Mossos- milers de productes als manters. Bona part abans que arribessin al passeig.

Sense anar més lluny, la setmana passada es van fer quatre operatius i aquestes van donar un resultat de comís de productes valorats en 36.000 euros i, també, la intervenció de dos vehicles més que eren utilitzats de magatzem per al material que es ven al passeig.

Aquest és el focus més actiu a l'estiu de les falsificacions. Però en els últims anys també s'està fent molta pressió en establiments comercials tant de la Jonquera com de poblacions costaneres, com Lloret de Mar, localitat on s'ha comprovat que en alguns d'aquests locals hi ha venda de productes falsificats de marques de prestigi.

Sense anar més lluny, la Guàrdia Civil va requisar 14.535 peces de roba de marques comercials falsificades i de contraban valorades en 1.945.000 euros, entre el 17 de juliol i el 8 d'agost. Els comissos es van portar a terme en diversos comerços de Roses, Empuriabrava i la Jonquera.

Cal recordar que Espanya es troba a la llista negra mundial de les falsificacions de marques i, ara fa un any, se la va col·locar al punt de mira. A més, es marcava amb una «X» les comarques de Girona per primer cop a la història. En concret, la zona del mercat dels límits de la Jonquera, ja que, segons la publicació americana Notorious Markets 2017, s'hi venen moltes falsificacions.



Macrooperatiu a la Jonquera

La lluita constant dels diversos cossos policials presents a la zona i l'Agència Tributària està donant els seus fruits, i una mostra d'això és l'elevat comís d'objectes d'aparença legal que s'acaben requisant a la província. L'any 2016 es va portar a terme una macrooperació anomenada Pinar a diversos nuclis de la Jonquera. Només en aquest punt fronterer hi va haver 71 detinguts, 41 escorcolls i milers de productes comissats.

Segons van estimar llavors els investigadors, els objectes estarien valorats en vuit milions d'euros. Aquesta operació va suposar el tancament de forma cautelar dels establiments on es trobaven els productes intervinguts.

Uns establiments que al cap d'uns mesos van poder reobrir i en diverses ocasions s'hi han tornat a vendre falsificacions i s'hi van haver de realitzar nous operatius policials. Es tracta d'unes botigues on, fins i tot quan estaven tancades, la policia hi va arribar a trobar lladres a dins.

Les dades del Ministeri de l'Interior també analitzen on es localitzen els productes falsificats. La majoria d'aquests, entre els anys 2012 a 2018, s'han trobat en establiments (218.764). En segon terme, en naus o fàbriques on s'emmagatzemen objectes (24.074).

Pel que fa a la tipologia de productes que més s'han intervingut, els tèxtils són els que tenen més pes. Se n'han comissat 204.608 en aquests últims set anys. La majoria d'objectes són de marques esportives i s'intervenen peces com ara xandalls, polos, samarretes, entre d'altres.

Els accessoris de marroquineria i complements ocupen el segon punt del rànquing i els agents localitzen sobretot bosses de mà, cinturons i moneders. En set anys se n'han decomissat 25.797. Crida l'atenció també que el calçat és un dels objectes més falsificats, amb 7.290 peces descobertes per la policia des del 2012.

Actualment, la majoria de les operacions policials neixen arran de la denúncia de les mateixes marques de prestigi que alerten la policia d'aquesta pràctica, ja que les falsificacions embruten la seva imatge. Un cop efectuades, un pèrit de la marca en qüestió és qui certifica la falsificació.