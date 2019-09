Un any i mig de termini per als nous vestidors del camp de futbol de Ripoll

L'aprovació inicial per part de la junta de Govern Local de Ripoll del projecte bàsic per a la construcció de nous vestidors al camp municipal d'esports de Ripoll ha provocat la reacció irada de l'oposició pel que consideren un retard en el compliment de compromisos presos per l'equip de govern. L'inici de les obres s'han marcat per abans d'acabar l'any, un cop aprovat definitivament, i la durada prevista és de 12 mesos, amb un cost de 413.600 euros.

L'obra entraria dins de la futura zona esportiva que es va presentar fa uns mesos i que desaconsella la rehabilitació dels vestidors actuals, que el mateix Ajuntament afirma que tenen «problemes de sostenibilitat, capacitat insuficient per l'ús intensiu de les instal·lacions i no complir les necessitats actuals». Els nous vestidors aniran on actualment hi ha les banquetes del camp de futbol, tindran 150 metres quadrats i dues plantes, una d'elles semisoterrada que unirà camp de futbol, piscina i pavelló.

El principal partit de l'oposició, Esquerra Republicana, va lamentar prèviament a aquest anunci que en el passat ja hi hagi hagut petites partides pressupostàries que no s'han utilitzat per millorar uns vestidors que qualifica d'«insalubres» i on cal garantir l'aigua calenta i la calefacció en condicions.



Indignació de la CUP

El regidor Aitor Carmona (Alternativa per Ripoll-CUP), que alhora és entrenador de l'Escola de Futbol del Ripollès, s'ha mostrat indignat a través de les xarxes socials del que considera com un engany de l'equip de govern.