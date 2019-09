Camprodon media en els conflictes de l'oci nocturn amb un programa pilot

L'Ajuntament de Camprodon ha dut a terme un programa pilot de mediació nocturna. Es tracta de professionals amb una edat que tracten amb els usuaris de l'oci nocturn amb la finalitat de promoure actituds més respectuoses i cíviques.

La idea d'implantar un pla de mediació ha estat consensuada entre l'equip de govern Tots per Camprodon Candidatura de Progrés i l'oposició de Més Camprodon-ERC-AM.

L'objectiu del programa és gestionar de forma positiva i generadora de valor l'equilibri entre el gaudi de la nit i el dret al descans dels veïns i visitants de les zones més properes. En les pròximes setmanes faran una valoració global de la iniciativa per tal d'extreure'n conclusions.

L'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart (TPC-CP), ha explicat a Diari de Girona que en estius anteriors tenien un vigilant municipal dedicat a fer accions de mediació durant les nits d'estiu.

«Vàrem veure que no era feina per a una persona sola», ha raonat Xavier Guitart. Durant l'actual estiu, segons l'alcalde, dos mediadors i un observador de l'Ajuntament han sortit de les 11 de la nit fins a les 6 de la matinada. Quan han detectat algun focus de conflicte o algun soroll han mediat. «Detecten on van els joves i parlen amb ells i també parlen amb els propietaris dels establiments», ha dit. Ha apuntat que els llocs més sensibles són el carrer València, el carrer Nou, la plaça Doctor Robert i el parc de la Mare de Déu de la Font.