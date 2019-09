El Govern planteja un canvi de model de les subvencions a Ryanair

El secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín, va afirmar ahir a la SER Girona que cal plantejar un «canvi de model estructural» del sistema aeroportuari català. En ser preguntat per les sensacions de molts gironins, que estan cansats dels estira i arronsa de Ryanair per aconseguir rebre més diners amb subvencions, que ja ascendeixen a 3,5 milions d'euros anuals, Gavín va afirmar que «sintonitzo completament amb aquestes opinions». Segons va explicar, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha demanat una compareixença perquè creu que és el moment de replantejar un model que «no passa per arribar a un acord amb una determinada companyia sinó perquè l'aeroport tingui unes condicions que permetin que qualsevol companyia aconsegueixi una rendibilitat mínima i portar turisme». Tot i que va defensar que les subvencions en forma d'acords promocionals i de màrqueting amb Ryanair van funcionar durant un temps i va haver-hi un «retorn econòmic» al territori, feia temps que el nombre de viatgers havia descendit.

Sobre les negociacions per evitar el tancament de la base de Ryanair, el secretari d'Infraestructures va declarar que no va tenir la percepció que l'empresa irlandesa estigués oberta a negociar. Tot i això, afirma que el principal problema de la base de Girona és «l'activitat d'hivern» i que el primer que faran serà anar a parlar amb Aena, el gestor de l'aeroport. «Aconseguir que els aeroports de forta temporalitat» siguin atractius «té una relació molt directa amb les taxes» que s'imposen, va dir. Gavín creu també, en aquest sentit, que l'aeroport no té una política prou diferenciada del de Barcelona.



Alternatives a Ryanair

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) reclama impulsar l'aeroport de Girona buscant «alternatives» a Ryanair. El vicepresident de la FOEG, Miquel Gotanegra, diu que la situació actual ha de servir per «aprendre la lliçó». «Durant molts anys hem tingut un aeroport amb pràcticament un sol proveïdor de vols», afirma. «Cal rellançar l'aeroport perquè és una infraestructura molt important per a les comarques gironines», insisteix.

Entre les accions necessàries, reivindica al Govern espanyol i a la Generalitat que tirin endavant el baixador de l'AVE per fer la infraestructura «més atractiva». Segons Gotanegra, aquesta infraestructura convertiria l'aeroport de Girona «en el primer de l'Estat a estar connectat amb l'alta velocitat», el faria encara més «atractiu». «Està molt ben situat i si es connectés amb l'AVE no només seria atractiu per a Catalunya sinó també per al sud de França. Només estaria a 30 minuts de Sants», assegura.

Amb l'objectiu d'abordar aquesta situació, el Grup d'Impuls per Girona (GiG), que aplega les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, les patronals FOEG i Pimec, i el Fòrum Carlemany, té prevista una reunió aquest dijous amb la direcció de l'aeroport per «saber totes les possibilitats que té i treballar de manera intensa per rellançar-lo».