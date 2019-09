El jutjat investiga sis policies nacionals més per les càrregues de l'1-O a Girona

El jutjat d'instrucció 2 investiga sis policies nacionals més per les càrregues de l'1-O a Girona. El mateix jutjat ja havia citat a declarar com a investigats 22 agents entre els mesos de juny i juliol però, finalment, es van suspendre a petició de la defensa dels policies. Els advocats voluntaris van recórrer la interlocutòria del jutjat perquè consideraven que hi havia sis policies que van participar a les càrregues de l'escola de Taialà que també havien de constar com a investigats. Ara, el jutjat els hi ha donat la raó i ha resolt imputar-los, tot i que encara no ha fixat data per a les seves declaracions. Instrucció 2 sí que ha assenyalat les declaracions de 17 dels agents investigats per als dies 4, 7, 11 i 14 d'octubre.