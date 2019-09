L'Ajuntament d'Olot iniciarà un programa de foment de la bicicleta

El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell (JuntsxCat), va anunciar en l'últim ple que farà servir el romanent de les actuacions previstes en el pressupost per fer obres de carrils bici per fer un pla de foment de la bicicleta.

Güell va explicar la seva idea. «Que totes les inversions que es facin es prioritzin i s'ordenin d'acord amb uns criteris que s'haurien de fer de manera participativa amb els que utilitzen i els que voldrien fer servir la bicicleta», va dir.

Güel va posar sobre la taula la idea del pla de foment de la bicicleta vist d'una manera participativa arran d'un prec del portaveu socialista, Josep Guix. El portaveu socialista va plantejar que l'Ajuntament havia pressupostat 25.000 euros en les previsions del 2019 per fer i per millorar carrils bici. Guix va exposar que dels 25.000 euros, l'Ajuntament només n'havia gastat uns 16.000 per fer una connexió entre el carril bici que surt del pont del Ferro i el carril bici de la vora del riu. Va demanar que els 9.000 euros que queden per adjudicar es dediquessin a una partida més gran dedicada als carrils bici en el pressupost ordinari del 2020.