Els pilots de Ryanair faran una vaga de cinc dies

Els pilots de Ryanair de tot l'Estat faran vaga durant cinc dies al setembre després de fracassar en les negociacions amb la companyia irlandesa. Segons el sindicat Sepla, els treballadors protestaran contra els acomiadaments planejats a les bases de Girona, Tenerife, Las Palmas i Lanzarote. En concret, la vaga està prevista per als dies 19, 20, 22, 27 i 29 de setembre. Els llocs de treball en joc ascendeixen a 165 a Girona, entre pilots i tripulants de cabina. Segons els representants dels treballadors, l'aerolínia s'ha mostrat «inflexible» en totes les reunions de mediació fetes fins ara, de manera que la vaga és «l'única eina» per intentar salvar els llocs de feina. El sindicat de pilots ha dit que complirà els serveis mínims que dicti Foment però ja ha advertit que els decretats per la vaga de tripulants de cabina han estat «abusius».