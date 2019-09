Reclamen més protecció per a les cigonyes que passen per la comarca

Els ornitòlegs garrotxins demanen l'adaptació de les infraestructures elèctriques a la migració de les cigonyes.

Segons ha exposat l'ornitòleg Fran Tabalon a Olot Televisió, el canvi climàtic fa que cada vegada les cigonyes arribin més aviat a la comarca. El canvi climàtic ha canviat els hàbits però no ha reduït el nombre de cigonyes. Una bona part de les baixes és per causa dels cables i les torres elèctriques. Per això, els ornitòlegs demanen a les companyies que facin més accions per protegir les cigonyes dels accidents elèctrics.

Tot i que les companyies han fet molta feina en la protecció de les aus, segons els ornitòlegs, encara queda molt per fer.

També aconsellen que els humans no ens hi acostem perquè qualsevol ingerència els pot fer canviar el camí de la migració. Fa uns dies van passar centenars de cigonyes per Olot.