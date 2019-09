Els Agents Rurals busquen seus de lloguer en quatre comarques gironines

Els Agents Rurals de les comarques gironines compten amb diverses àrees bàsiques arreu del territori i a algunes d'aquestes seus ara els ha finalitzat el contracte de lloguer. Per aquest motiu, el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat acaba de publicar la convocatòria de concurs públic per arrendar els locals així com les zones d'aparcament de cinc àrees bàsiques i d'una oficina comarcal del Departament d'Agricultura.

Aquestes seus actualment ja existeixen però algunes podrien canviar d'ubicació ja que es quedaran petites quan s'incorporin nous efectius als Agents Rurals, tal com marca el pla estratègic que acaba d'aprovar Agricultura, i que marca un increment del personal, tal com asseguren des del cos que vetlla pel medi ambient.

L'anunci de Vicepresidència destaca que s'ha de renovar el lloguer de la seu de l'Alt Empordà, la de la Selva, la de la Garrotxa i la del Ripollès. En el cas de l'Empordà a més de la dels Rurals també s'incorpora la d'Agricultura.

En l'actualitat, els Agents Rurals estan repartits en seus que van des de naus fins a oficines. A Castelló d'Empúries a la zona del Cortalet hi ha l'àrea bàsica de l'Empordà. A Olot, la seu dels Agents Rurals està situada al carrer Vallespir; a Santa Coloma de Farners, al carrer Calau, i al Ripollès, al polígon Mas d'en Bosch de Ripoll.

Aquests equipaments podrien canviar la ubicació en el cas que finalment ho decideixi Agricultura ja sigui perquè s'han quedat petites les actuals o per necessitats de futur. Algunes, però, es mantindran allà mateix, asseguren des del cos. L'anunci de la Generalitat detalla l'import de la renda de lloguer mensual per metre quadrat construït per a l'ús d'oficines, places d'aparcament i trasters i detalla el màxim per lot i municipi. Per exemple, a Santa Coloma està prevista una oficina d'entre 253 i 299 m2 i un aparcament i un traster. I el preu de licitació per oficina ha de ser de 6,98 euros al mes per metre quadrat construït més l'IVA que correspongui.

El termini de presentació de les proposicions és el 4 de novembre de 2019. La primera obertura de pliques es farà al novembre i la segona, al febrer, segons indica l'anunci publicat pel Govern al Diari Oficial de la Generalitat.