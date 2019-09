Alerta per forta tramuntana i mala mar a l'Empordà.



Arran del fort vent i la situació de falta de pluja es manté la restricció d'accés al Parc Natural del Cap de Creus per l'alt risc d'incendi.



De fet, la tramuntana que bufa en aquests punts de l'Empordà fa que el fum de l'incendi de Banyuls arribi a diversos punts de l'Empordà.



Protecció Civil alerta que cal anar amb compte avui amb aquesta situació meteorològica:





? Dia de vent fort ?? avui a l'#AltEmpordà que incrementa el risc d'#incendi forestal ???? en aquesta zona.



? EXTREMEU MOLT LES PRECAUCIONS PER EVITAR INCENDIS ?



? @agentsruralscat manté restricció accés PN Cap de Creus#INFOCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/FX2mGqJh0F — Protecció civil (@emergenciescat) September 5, 2019

Pla Alfa per avui dia 5 pic.twitter.com/6FTu2KodrH — Agents Rurals (@agentsruralscat) September 5, 2019

Perill per pluja intensa

A mitjà termini, jornades força tranquil·les. La temperatura baixà divendres i es mantindrà similar a partir d'aleshores ?? pic.twitter.com/GFPtAiy7Vb — Meteocat (@meteocat) September 4, 2019

De fet, les comarques de Girona, les de més al litoral, avui es troben amb risc d'incendi, com mostra el Pla Alfa difòs pels Agents Rurals. I a la zona del Cap de Creus, està marcat de color negre, perquè hi ha els accessos restringits.Avui el Servei Meteorològic de Catalunya téa les comarques de Girona per complicacions meteorològiques.D'entrada, el de mala mar, ja que està previst que durant tot el dia hi hagia la zona de l'Alt i el Baix Empordà. De cara a la tarda, aquesta situació s'incrementarà, hi hi ha perill "alt" per mala mar a la zona del nord de la Costa Brava. Està previst que les onades superin de ben segur els 2,5 metres d'altura.L'altre alerta del Meteocat fa referència a la. Durant la tarda està previst que a la comarca de la Selva i a la Garrotxa puguin caure xàfecs intensos. El perill és moderat i poden caure més de 20 litres en mitja hora.De cara als pròxims dies s'espera una