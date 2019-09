Donen una col·lecció sobre el circ que serà exposada a Besalú

El major col·leccionista de circ de Suïssa, Fréderic Bollmann, ha donat el seu arxiu a Genís Matabosch, director de Circusland. Es tracta d'un dels arxius més importants d'Europa. Amb aquest ingrés, Circusland, el gran equipament patrimonial que preveu obrir les seves portes a Besalú a finals de primavera de l'any vinent, ja es perfila com el major centre de documentació sobre les arts del circ d'Europa.

El passat mes de juliol el president de Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, va viatjar a la ciutat de Luzern (Suïssa) per tractar personalment amb Frédéric Bollmann i la seva parella, Carol Fratellini, els detalls de la donació. La col·lecció compta amb peces d'arreu del món: cartells, fotografies, discs, vestuari, programes de mà, vídeos, segells, porcellana, llibres, revistes, etc.

En destaquen l'arxiu de documentació, on, en més de 300 arxivadors, es recopilen testimonis gràfics originals de més de 630 circs internacionals, la videoteca amb prop de mil enregistraments i el vestuari d'artistes cèlebres com les jaquetes de Fredy i Erika Knie, la capa del trapezista Elvin Bale o un bagul dels pallassos Fratellini.

Prèviament al trasllat de la col·lecció a Catalunya, Frédéric Bollmann va morir el 16 d'agost als 69 anys víctima d'un atac de cor a la seva casa del petit poble de Juif (França), on vivia des de l'any 2002. Bollmann havia menat una intensíssima activitat en el món del circ com a reporter, primer, i, més endavant, com a editor. En els anys vuitanta i noranta la seva editorial era un dels grans referents del món del circ.