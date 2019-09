Un home es desorienta a Sant Feliu de Pallerols i el localitzen al cap de tres hores

Els Bombers van mobilitzar diverses dotacions per la recerca

Els Bombers van mobilitzar diverses dotacions per la recerca Foto d'arxiu

Els Bombers han treballat aquesta nit passada en una recerca a Sant Feliu de Pallerols.

Un home va anar a córrer i es va desorientar. La família com que no tornava va donar l'alerta quan faltaven pocs minuts per les deu de la nit.

Els Bombers es van mobilitzar amb diverses dotacions. El jove havia anat a córrer entre la zona de Sant Pau i Sant Iscle d'aquest municipi.

Es va desorientar quan es trobava per la zona del castell de Sant Iscle, segons els Bombers, que pels volts d'un quart de dues el van localitzar sa i estalvi.

Prèviament durant la recerca hi van poder contactar tot i que va tenir problemes amb la bateria del mòbil.