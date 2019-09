Llach demana una alta participació per fer del Debat Constituent una eina efectiva

Lluís Llach va demanar ahir una elevada participació en el projecte del Debat Constituent, que va presentar davant un auditori Josep Irla ple a rebentar. Tant el músic de Verges com Ignasi Termes, qui el va acompanyar en la presentació d'aquest projecte a Girona, van fer especial èmfasi en la importància que molta gent participi en aquest procés que vol dibuixar per als polítics «el mapa de carreteres de com ha de ser el país», va dir Llach.

Per als impulsors del Debat Constituent, la participació desitjada s'hauria d'assimilar a la registrada en «els processos constituents més participatius que hi ha hagut al món», que se situen en una xifra al voltant de l'1 o l'1,5%, que amb relació a la població catalana seria, en nombres absoluts, d'un total de 75.000 a 125.000 persones. Segons van defensar, superar aquestes xifres és important de cara a tres actors. Davant l'«Estat espanyol», per donar el «missatge importantíssim» que el poble català segueix «pensant en el futur del país» tot i la repressió. Davant d'Europa perquè és un àmbit on «hem de seguir lluitant», van dir, ja que «molta gent ens mira, i no com a un conflicte local». I per últim, de cara als polítics catalans, que saben «que són allà» perquè «altres ja hi eren abans», en referència a la societat civil.



Entesa Territorial

A més de presentar el Debat Constituent, Llach i Termes van venir ahir a Girona per constituir l'Entesa Territorial del Gironès. Aquesta estructura aplegarà les entitats del territori que vulguin formar-ne part, que seran les organitzadores dels debats arreu del territori. Es pretén que hi hagi un total de 52 Enteses, una per cada comarca i cada districte de Barcelona, de les quals actualment 19 estan constituïdes, 21 en procés, i 10 semblen més difícils de tirar endavant. Tot i el protagonisme de les entitats, els debats es duran a terme basant-se en un qüestionari que tindrà diferents opcions de resposta i es contestaran mitjançant un suport informàtic, tal com van explicar. Això permetrà que qualsevol persona pugui crear un grup de debat, per exemple, amb la família o els amics, sempre que hi hagi un mínim de quòrum, ja que els experts que han ajudat a idear la metodologia troben important respondre el qüestionari després d'intercanviar idees. Finalment el Fòrum Cívic i Social sistematitzarà totes les respostes per extreure'n conclusions i presentar-les al Parlament.

Abans de dur a terme aquests debats, però, es faran set jornades de formació en set capitals catalanes amb formacions en els set diferents àmbits que es tractaran en el Debat Constituent. Aquesta fase començarà el dissabte 14 de setembre a Tortosa i arribarà al Teatre Municipal Girona la setmana següent, el dissabte 21, en una jornada on es tractaran la seguretat i les relacions internacionals.