Els Mossos han detectat més consum de coca i cànnabis a les Festes d'Olot

Els Mossos d'Esquadra establiran controls a les entrades d'Olot per tal de detectar vehicles que transportin cocaïna, marihuana, armes blanques o qualsevol altre element il·legal. El cap de la comissaria dels Mossos d'Olot, el sotsinspector Blai Ortiz, en declaracions a Ràdio Olot, ha exposat que, en els últims anys, han notat un creixement del consum de cànnabis i de cocaïna a les festes.

Segons ell, el consum de cocaïna i cànnabis, en els últims anys, ha augmentat a tot Catalunya. De fet, en localitats properes a Olot, com Camprodon i Sant Joan de les Abadesses, l'augment de la presència de trànsit de droga a la via pública ha transcendit als plens. Pel que fa a Olot, Ortiz ha indicat que el consum de substàncies a les Festes d'Olot segueix la línia del que passa a tot el país.



Millor control

En línies generals, tant el sotsinspector dels Mossos, Blai Ortiz, com el cap de la Policia Municipal, Ignasi López, han valorat que la seguretat a les Festes del Tura ha augmentat en els últims anys. Han argumentat que la remodelació del Firal i, sobretot, la del Firal Petit, són el motiu de la millora en seguretat. L'augment de l'espai i de les vies de sortida fa que la seguretat sigui de més bon controlar en el conjunt urbà format pel Firal i pel Firal Petit.

El Firal Petit pot encabir sense dificultats més de 10.000 persones en un concert, cosa que abans era impossible a la plaça Major, on les vies de sortida són més estretes i complicades.

Els cossos policials blindaran l'àrea de festes amb pilones i amb blocs de ciment. Es tracta d'una mesura que s'aplica des dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. De tota manera, segons ha explicat el cap de la Policia Municipal, Ignasi López, les pilones i els blocs de ciment també serveixen per evitar que qualsevol persona intenti accedir al recinte festiu.

Tot i que és una situació poc lògica, el cap de la Policia Municipal ha indicat que pot haver-hi alguna persona que, obsessionada per una situació viscuda dins l'àrea festiva, intenti entrar-hi amb un vehicle.

També multaran les persones que no facin servir els sanitaris mòbils que hi haurà per tot el recinte festiu. Les multes per orinar a la via pública són una de les referències negatives dels balanços de festes.

Vuitanta policies entre mossos d'esquadra i policies municipals vigilaran dins del recinte festiu. Hi haurà policies de paisà i dues furgonetes contra els avalots. La intenció és evitar aldarulls i controlar el consum d'alcohol entre els menors d'edat. Per això, com cada any, revisaran les motxilles.

Enguany, els policies comptaran amb el suport d'un punt lila. Es tracta d'un lloc on professionals orientaran en agressions sexuals. La persona que es consideri víctima d'una vexació sexual, sigui per tocaments o per algun altre motiu, podrà anar al punt lila i explicar què li ha passat. En el cas que els responsables del punt lila considerin que la situació és denunciable ho podrà fer a través dels policies que hi haurà a les festes.

A més de servir de lloc d'informació, el punt lila servirà per prevenir situacions que puguin derivar en una agressió sexual.

Del punt lila, que estarà situat al centre de les festes, en sortiran grups de voluntàries i voluntaris, degudament identificats, que vigilaran situacions d'assetjament o d'indefensió.