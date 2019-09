Que fan el divendres 6 a les festes de Tura d'Olot?

17.45 h - Cercavila de la faràndula Olotina. Des de l'Hospici, amb recorregut pel Nucli Antic

19.45 h - Concentració de les bandes de la Tamborrada, amb Trik Trak Tabalers, Trenkabakete del Pont, Timbus, Dum Dum Dum i Perkal Percussió. Plaça del Mig

20.00 h - Cant de la Salve i ofrena floral a la verge del?Tura. Santuari del Tura

20.30 h - Tamborada popular. Firalet

21.00 h - Pregó de festa major a càrrec de Joan Soler Ribas. Ajuntament

21.30 h - Esclat del volcanet d'Olot. Firalet. Tot seguit, inici de la cercavila i ball del Porc i el Xai fins a la plaça de Campdenmàs.

22.00 h - Espectacle de dansa catalana amb l'Esbart Olot, acompanyat de la cobla La Principal de la Bisbal. Plaça Major

22.30 h - Concert de Bannana Beach. Firal

23.30 h - Espectacle Esto No Es Rock Radical Vasco. Plaça Campdenmas

00.00 h - Concert de Nau. Plaça de les Monges

00.00 h - Concert de The Velvet Candles. Plaça Major

00.30 h - Concert de Els Catarres. Firal

02.00 h - Concert de Dinamo. Plaça Major