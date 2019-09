La querella col·lectiva contra les càrregues de l'1-0 a escoles gironines investiga sis policies més

El Jutjat d'Instrucció 2 investiga sis policies nacionals més per les càrregues de l'1-O a Girona. El mateix jutjat ja havia citat a declarar com a investigats 22 agents entre els mesos de juny i juliol però, finalment, es van suspendre a petició de la defensa dels policies. Els advocats voluntaris van recórrer la interlocutòria del jutjat perquè consideraven que hi havia sis policies que van participar a les càrregues de l'escola de Taialà que també havien de constar com a investigats. Ara, el jutjat els ha donat la raó i ha resolt imputar-los, tot i que encara no ha fixat data per a les seves declaracions. El Jutjat d'Instrucció 2 sí que ha assenyalat les declaracions de 17 dels agents investigats per als dies 4, 7, 11 i 14 d'octubre.

L'abril passat, el Jutjat d'Instrucció 2 de Girona va dictar una interlocutòria en què imputava 22 policies nacionals per les càrregues de l'1-O a diferents col·legis de la ciutat. La majoria dels agents investigats van actuar al col·legi Verd però també n'hi havia que van intervenir al Servei Municipal d'Ocupació, al Dalmau Carles, a la biblioteca Ernest Lluch o al Bruguera. A més, hi havia alguns policies investigats per actuar en més d'un centre. La mateixa interlocutòria recollia, però, que en aquell moment de la instrucció no s'havien pogut identificar «concretament» els agents que havien actuat al col·legi de Taialà. Els advocats voluntaris que van interposar la querella col·lectiva recollint el testimoni de fins a 200 ferits durant les càrregues a Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva han aportat nova informació al jutjat que ha permès identificar sis policies nacionals que van intervenir a Taialà. En concret, segons exposa la interlocutòria, els advocats voluntaris han aportat «documentació gràfica» i el testimoni de dues víctimes que han servit per identificar sis agents que van participar en les càrregues al col·legi. Segons la resolució, hi ha indicis que cinc dels policies nacionals van colpejar una víctima amb un banc, la van subjectar i arrossegar per les escales, la van colpejar al cap i li van clavar una puntada de peu quan ja estava a terra. El sisè, identificat per una altra víctima, hauria llançat a terra una altra persona que estava protegint el col·legi. Per això, el Jutjat d'Instrucció 2 resol atribuir la qualitat d'investigats a sis agents de la Policia Nacional a qui imputa delictes de danys i lesions i per la seva possible implicació en delictes de tortures i desordres públics. El jutjat també ordena que se'ls citi a declarar properament. Ara, el jutjat ha fixat per al 4, 7, 11 i 14 d'octubre la declaració de 17 policies nacionals.