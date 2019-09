El santuari del Collell acollirà una nova romeria

El santurari del Collell, situat al terme municipal de Sant Ferriol, acollirà una nova romeria per part de les parròquies del Pla de l'Estany, comarca que hi limita geogràficament. La iniciativa es va recuperar en aquest indret fa quatre anys arran de la suggerència del papa Francesc l'any 2016 de pelgrinar a santuaris marians. El rector de l'Arxiprestat del Pla de l'Estany, Ramon Pijoan, va explicar que preveuen una assistència d'entre 130 i 150 pelegrins, una xifra que es manté estable des que s'ha recuperat aquesta antiga tradició. Enguany l'organització ha triat com a lema «Ets Llum», al voltant del qual giraran totes les activitats de la jornada. Una de les particularitats de la pelegrinació és l'assistència de grups de joves d'entre 14 i 18 anys que organitzen un concert que tanca cada any la jornada.

A la romeria hi participen les parròquies que formen part de l'Arxiprestat del Pla de l'Estany, d'entre els quals el gran gruix d'assistents pertany a Banyoles, però també aplega pelegrins de Fontcoberta, Cornellà o Porqueres.