Tots els actes de les Festes de Tura d'Olot

Divendres 6 de setembre

17.45 h - Cercavila de la faràndula Olotina. Des de l'Hospici, amb recorregut pel Nucli Antic

19.45 h - Concentració de les bandes de la Tamborrada, amb Trik Trak Tabalers, Trenkabakete del Pont, Timbus, Dum Dum Dum i Perkal Percussió. Plaça del Mig

20.00 h - Cant de la Salve i ofrena floral a la verge del?Tura. Santuari del Tura

20.30 h - Tamborada popular. Firalet

21.00 h - Pregó de festa major a càrrec de Joan Soler Ribas. Ajuntament

21.30 h - Esclat del volcanet d'Olot. Firalet. Tot seguit, inici de la cercavila i ball del Porc i el Xai fins a la plaça de Campdenmàs.

22.00 h - Espectacle de dansa catalana amb l'Esbart Olot, acompanyat de la cobla La Principal de la Bisbal. Plaça Major

22.30 h - Concert de Bannana Beach. Firal

23.30 h - Espectacle Esto No Es Rock Radical Vasco. Plaça Campdenmas

00.00 h - Concert de Nau. Plaça de les Monges

00.00 h - Concert de The Velvet Candles. Plaça Major

00.30 h - Concert de Els Catarres. Firal

02.00 h - Concert de Dinamo. Plaça Major

Dissabte 7 de setembre

09.00 h - Concurs de pesca juvenil. Prat dels Tossols

10.00 h - XI Cursa d'orientació Orientura. Pavelló Municipal d'Esports

12.00 h - Espectacle infantil en anglès Welcome to the jungle. Plaça Esteve Ferrer

16.00 h - XIII Torneig de Rugby XV Ciutat d'Olot. Parc Atlètic Tossols

16.00 h - 5è campionat popular d'escacs festes del Tura. Local del club Escacs Olot

16.00 h - 14è campionat de truc de quatre. Carrer Bellaire

17.00 h - Concentració de les carrosses participants a la Batalla de les Flors. Carrer de Mateu Closells

17.30 h - Diada castellera de les Festes del Tura, amb la participació de la colla Els Marrecs de Salt i els Sagals d'Osona. Plaça d'Esteve Ferrer

18.00 h - Partit de futbol de Segona Divisió B entre l'UE Olot i el Lleida Esportiu.

18.00 h - Sessió de ball Country. Plaça Major

18.00 h - Ballada de sardanes amb la Cobla La Principal d'Olot. Recinte del Firal

19.00 h - Festival de Patinatge artístic. Pavelló Municipal d'Esports

20.00 h - Representació de l'espectacle teatral Animals de Companyia. Teatre Principal

20.00 h - Batalla de les flors. Desfilada i batalla de confeti.

20.00 h - «Encierru» de marrans, amb la xaranga Bufant Fort Street Band. Davant de Sant Esteve

20.15 h - Ball del Porc i el Xai, acompanyats dels Ministrers de la Bouera. Plaça de Campdenmàs

22.00 h - Balls de saló amb Pa d'Àngel. El Torín

22.00 h - Ball concert Folk amb Aires del Montseny. Firal

22.30 h - Cantada d'havaneres amb la Colla Jacomet. Claustres del Carme

22.30 h - Inici del correfoc fins a la plaça de Braus. Plaça de Campdenmàs

23.30 h - Actuació de l'Orquestra Mondragón. Plaça Major

23.30 h - Actuació del grup Maruja Limón. Plaça de Campdenmàs

23.45 h - Espectacle Farga Budell 2019, a càrrec del Pim Pam Pum Foc!. Plaça de Braus

00.00 h - «Norantada», amb l'actuació del dj Kram, dj Lhasa i Sensity World. Firal

00.00 h - Nit techno amb el grup Singer Wolves. Passeig de la Muralla

01.30 h - Actuació del grup Mishima. Plaça Major

01.30 h - Drop Collective. Plaça de Campdenmàs

Diumenge 8 de setmebre

08.00 h - Concurs de pesca de festa major. Prat dels Tossols

10.00 h - Missa solemne concelebrada i processó amb la Verge del Tura, amb l'acompanyament de La Principal d'Olot. Santuari del Tura

12.00 h - Ball i cercavila dels gegants, nans i cavallets, acompanyats del Cap de Lligamosques i La Principal d'Olot. Plaça Major

17.00 h - espectacle «Escargots». Teatre Principal

17.00 h - Simultànies d'Escacs. Firal

17.00 h - Ball del Porc i el Xai, amb els Ministrers de la Bouera. Pati de l'antic hospital

17.00 h - VI Campionat mundial de pedra, paper, tisora. Plaça del Mig

17.30 h - Inici de la cercavila infantil fins al passeig de la Muralla. L'Hospici

18.00 h - Ball del Porc i el Xai, amb els Ministrers de la Bouera. Residència del Tura

18.00 h - 5è campionat del món de truc de sis. Carrer Bellaire

18.00 h - XXI Campionat del món de llançament de pinyol d'oliva. Plaça d'Esteve Ferrer

18.30 h - Som superherois amb Pop per Xics. Passeig de la Muralla

19.00 h - espectacle «Escargots». Teatre Principal

19.00 h - Ballada de sardanes amb la cobla La Principal d'Olot. Plaça del Carme

20.00 h - Festa Holi. Passeig de la Muralla

21.30 h - Seguici popular i pujada del pilar caminant, ofrena dels Xerrics d'Olot a la Mare de Déu. Plaça Esteve Ferrer

22.00 h - Balls de saló a càrrec del grup Blue Moon. El Torín

22.00 h - Actuació de Miquel del Roig. Firal

22.30 h - Actuació Mariachi amb Tequila. Claustres del Carme

23.00 h - Actuació de Moonlight Benjamín. Plaça Major

23.30 h - Actuació del grup N3rdistan. Plaça de Campdenmàs

00.00 h - Actuació del grup The Rusties. Plaça de les Monges

00.00 h - Actuació del grup Obeses. Firal

00.00 h - Sortida de la Turinada fins a la plaça d'Esteve Ferrer, amb l'actuació de les bandes Bloc Quilombo, Tomborian's, Trenkabaketes del Pont, ZeBrass Marching Band, Tocabemolls i Bufant Fort Street Band. Plaça del Carme

01.00 h - Actuació del grup Momo, homenatge a Queen. Plaça Major

01.00 h - Concert de Lildami. Plaça de Campdenmàs

02.00 h - Ball de l'Hora. Carrer del Baix del Tura

02.30 h - Actuació del grup Shazuno & Doux. Plaça de Campdenmàs

03.00 h - Sortida de la cercavila amb Perkal Percussió i Bufant Fort Street Band fins al Firal. Carrer Baix del Tura

03.00 h - Nit de clàssic amb Ràdio Olot dj's. Plaça Major

03.00 h - Actuació de Hektor Mass. Firal

Dilluns 9 de setembre

10.00 h - Ecoxoc refrescant, activitat familiar. Plaça Major

10.00 h - Jocs gegants de fusta. Plaça del Mig

12.00 h - Ballada de sardanes amb l'actuació de La Principal d'Olot. Firal

16.00 h - 3x3 per la igualtat. Plaça de Campdenmàs

18.30 h - Concert de festa major amb l'orquestra Selvatana. Plaça Major

19.30 h - Concert a banda a càrrec de Bufant Fort i Street Band. PLaça Esteve Ferrer

20.00 h - «Encierru» de marrans, amb la xaranga Bufant Fort Street Band. Davant de Sant Esteve

20.00 h - Concurs de paelles, amenitzat amb la xaranga Bufant Fort Street Band. Passeig de la Muralla

22.00 h - Actuació de la banda d'ska, reggae, rock i soul President Xai. Firal

22.30 h - Concert de cobla amb l'orquestra Selvatana, dirigida per Jesús Santaliestra, i la cobla Ciutat de Girona, dirigida per Jesús Ventura. Presentat per Montse Ferrer. Claustres del Carme

23.30 h - Actuació d'Steve Smyth & The Diablos. Plaça de Campdenmàs

23.30 h - Actuació de Nali Kardan. Passeig de la Muralla

00.00 h - Actuació de Manelic i Pepe. Plaça de les Monges

00.00 h - Ball de festa major amb la Selvatana. Plaça Major

00.00 h - Actuació del grup Buhos. Firal

00.30 h - Actuació del grup Les Tietes Queques. Passeig de la Muralla

01.30 h - Actuació de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Plaça de Campdenmàs

02.00 h - Actuació del grup de versions Coverplay. Firal

04.00 h - Actuació del dj Kurba. Firal

05.00 h - Tancada d'ànecs, fins la plaça de Campdenmàs, amb la xaranga Bufant Fort Street Band. Firal