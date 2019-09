Treball preveu una llei per evitar que es faci negoci amb persones amb discapacitat

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va afirmar dimarts, en una reunió amb l'associació Iura, que el Departament tindrà llesta per aprovar «aquesta tardor» la llei de concertació de serveis reservada a entitats sense ànim de lucre, que ha d'evitar que les entitats privades facin negoci amb les persones amb discapacitat intel·lectual.

Iura és una associació creada aquest juliol i formada per 10 entitats gironines en defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'objectiu de la trobada amb el conseller va ser exposar les preocupacions del sector de la discapacitat intel·lectiual a la Generalitat i reclamar que Catalunya torni a ser «capdavantera» per vetllar pels drets de les persones amb discapacitat. Segons les entitats, sempre ho havia sigut, «i ara no ho és».

A més, entre altres punts, Iura ha demanat que es mantingui a partir del 33% el concepte de discapacitat intel·lectual als centres especials de treball, ja que darrerament s'havia incrementat aquest percentatge amb efectes molt negatius.