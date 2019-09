Calvet demana perdó per la gestió de Vacamorta

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha lamentat "el to" que ha fet servir el TSJC en la interlocutòria en què rebutjava les al·legacions fetes per la Generalitat en relació a la sentència que obliga a buidar l'abocador de Vacamorta.

Calvet assegura que el Departament "encaixa" l'escrit del tribunal i considera que "la duresa" amb què s'expressa rau en el fet que el Govern no ha comunicat bé les seves actuacions. "Probablement no ens hem explicat prou bé. Per això demanem disculpes a la ciutadania i a la judicatura", ha explicat. De totes maneres, Calvet ha volgut deixar clar que la Generalitat "està complint" la resolució judicial que obliga a buidar els residus abocats entre el 2000 i el 2014 i que el Departament demanava ajornar. El TSJC ho va desestimar i considerava que el recurs era una "burla".

La duresa amb què el TSJC va desestimar el recurs de la Generalitat per ajornar el buidatge de l'abocador de Vacamorta ha sorprès el Departament de Territori i Sostenibilitat. De totes maneres, el seu conseller, Damià Calvet, ha volgut demanar disculpes tant a la ciutadania com a la Justícia, i considera que el problema és que no s'han sabut explicar "del tot bé". Calvet assegura que estan complint la sentència i deixa clar que així seguirà sent, si bé ha reconegut que han de "comunicar millor".

"És veritat que la interlocutòria ens interpel·la directament, i volem demanar disculpes perquè no ens hem acabat d'entendre, però això ho corregirem de tal manera que informarem amb més diligència de totes les passes que fem", ha reblat Calvet.

El conseller ha lamentat "el to" que ha fet servir el TSJC per rebutjar el recurs que van presentar. En aquest escrit, el tribunal considerava que la pretensió del Govern "repugna", perquè sembla una "burla" a la sentència dictada el 2015.

L'abocador del Baix Empordà, clausurat a finals del 2014 per ordre del Departament de Territori, acumula nombroses sentències. Tot plegat va motivar que es tanqués perquè la llicència estava mal donada. El TSJC també va sentenciar que s'havia de retornar l'espai al seu estat inicial, restituint la situació que tenia l'any 2000, abans que hi arribés el primer camió de deixalles.

Calvet ha explicat que estan complint amb la sentència. En aquest sentit, ha assenyalat que estan treballant en els estudis d'impacte ambiental, en una prova pilot o en el full de ruta per poder complir amb el que diu la resolució judicial.



Visita a Anglès

El conseller ha fet aquestes declaracions en una visita a Anglès on ha pogut visitar prop de 90 pisos rehabilitats de la colònia Burés, a la sortida de la població. Unes obres que han pagat conjuntament entre la Generalitat, l'Ajuntament d'Anglès, el Ministeri de Foment i els propietaris.

En total han estat mig milió d'euros dels quals el Govern ha aportat el 35%, el mateix percentatge que l'Estat. El consistori hi ha dedicat el 13% mentre que la resta ha anat a càrrec dels amos dels immobles.

En aquests pisos hi vivien famílies amb pocs recursos i estaven degradats. En aquest sentit, el conseller ha destacat que la rehabilitació dels pisos era "necessària" per poder fer d'Anglès "un poble molt millor".

En concret són 88 habitatges que es van començar a construir el 1890 al carrer de les Fàbriques i que amb el pas dels anys han anat quedant degradats. "Ens importa la seguretat i el benestar de les persones que hi viuen", ha conclòs Calvet, que ha fet la visita acompanyada de l'alcaldessa de la localitat, Astrid Desset.