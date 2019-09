El curandero Josep Pàmies pateix un infart a Olot i l'ingressen al Trueta

Josep Pàmies, conegut per la seva promoció de teràpies alternatives i sancionat per la Generalitat amb centenars de milers d'euros, va patir una lesió coronària la setmana passada a Olot. Va ser ingressat a l'Hospital Josep Trueta on li van implantar un stent (un dispositiu que desobstrueix les artèries que porten la sang al cor). Després d'uns dies a l'UCI, el polèmic pagès lleidetà ja ha estat donat d'alta. En un missatge a les xarxes socials, el propi Pàmies destacava la feina dels serveis d'urgències i reclamava "lluitar per mantenir aquesta part marevellosa de la sanitat pública".



L'incident va ser difós pels seus seguidors, que celebraven la seva recuperació. No obstant, això, també va ser el pretext per qüestionar-lo. L'oncòleg gironí Joaquim Bosch-Barrera va ironitzar al seu perfil de Twitter sobre el fet que un promotor de les pseudoteràpies acabés necessitant la medicina convencional: «Josep Pàmies ha patit un infart i ha descobert que l'única planta que els cura, és la Planta de Cardiologia d'un hospital. Tant de bo després d'aquesta evidència, els seus incondicionals deixin de seguir els seus 'savis' i 'experimentats' consells 'tractant-se' només amb plantetes»





Pàmies, un pagès de Balaguer a qui molts qualifiquen de curandero per l'impuls de polèmiques teràpies alternatives a la medicina tradicional, fa anys que està en el punt de mira de la comunitat científica i les administracions sanitàries.Les autoritats han obligat a suspendre o traslladar algunes de les seves conferències, que solen atreure centenars de persones.La Generalitat de Catalunya va imposar a finals de 2018 multa de 600.000 euros a Josep Pàmies , promotor de teràpies alternatives i fundador de l'associació coneguda com Dolça Revolució, també sancionada en mesos abans amb 120.001 euros per laEn aquest cas, l'administració catalana va sancionar directament al pagès de Balaguer per la celebració del congrés en què es va promocionar l'MMS (Miracle Mineral Solution, un derivat del lleixiu prohibit per l'Agència Espanyola de Medicaments des de l'any 2010) com una cura per a l'autisme.El Ministeri de Sanitat, María Luisa Carcedo, va anunciar el 2018 que el govern espanyol presentaria una denúncia a la fiscalia contra l'associació de Pàmies.