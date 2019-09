Enxampen un motorista a Cervià de Ter a 137 km/h en un tram limitat a 50

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista, un home de 40 anys, per circular a 137 quilòmetres per hora en un tram limitat a 50 d'una carretera de Girona. Segons va informar ahir la policia autonòmica, els Mossos van denunciar el passat dia 3 el motorista quan circulava per la carretera GI-633, al seu pas pel terme municipal de Cervià de Ter.

El motorista ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible. Els Mossos d'Esquadra havien establert un control de velocitat al municipi de Cervià de Ter i, cap a les vuit del matí, van detectar una motocicleta que circulava a 137 quilòmetres per hora, de manera que van aturar el vehicle i, després d'identificar el conductor, li van notificar l'obertura de diligències penals per un delicte contra la seguretat viària. El conductor no tenia antecedents i ha estat citat per presentar-se davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, quan sigui requerit.