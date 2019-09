Interior tancarà la sala regional de comandament dels Mossos i la derivarà a Reus

El Departament d'Interior preveu tancar la sala regional de comandament dels Mossos d'Esquadra de Girona en un termini màxim de dos anys. Aquest servei es traslladarà a l'edifici del 112, que està ubicat a Reus (Tarragona). Actualment la sala de comandament de Girona es troba a la seu de la comissaria dels Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART), a la zona de Mas Xirgu.

Aquí hi treballen diversos operadors i els caps. De moment no se'ls ha comunicat el seu pròxim destí. El que ha transcendit és que en altres regions on s'està duent a terme aquesta descentralització s'ha ofert als policies poder-se quedar a la regió policial on treballen actualment. A Girona hi ha un centenar d'efectius que treballen en aquesta sala.

El tancament de la seu gironina forma part d'una estratègia del Departament d'Interior que passa per tancar la resta de sales regionals de comandaments i traslladar-les a dues úniques seus on se centralitzarà tota la informació.

Una d'elles estaria on hi ha actualment la central, al complex policial d'Egara. I l'altra, a Reus, a l'edifici del 112. A Egara està previst que hi hagi aquelles sales que fan referència a la zona de Barcelona i la seva àrea metropolitana, mentre que a la seu de Reus, hi haurà la resta de les sales regionals de Catalunya.

La sala regional de comandament coordina la gestió de l'activitat policial de la regió de Girona. Hi treballa una unitat dels Mossos d'Esquadra que opera a la Sala Regional de Comandament (SRC). Es tracta d'una àrea de telecomunicacions que passa desapercebuda per al ciutadà però que probablement li ha fet un servei sense gairebé saber-ho. Quan el 112 els deriva un incident, els agents s'encarreguen de rebre i canalitzar sol·licituds i requeriments. També destinen els recursos necessaris, en fan el seguiment, la gestió de suport durant tot el procés i recullen i registren informàticament les dades.

La sala regional de Comandament de Girona va començar a treballar el 2007. Anteriorment, hi havia minisales a les diferents comissaries. La primera va néixer el 1999 on hi ha l'actual, i només s'hi gestionava Trànsit.

Un dels sindicats de Mossos, el CAT, denuncia que no és bona idea descentralitzar les sales del territori per efectivitat i experiència dels agents que porten anys realitzant aquesta tasca.

Afegeix que tenen coneixement de la comarca i saben quins són els llocs més conflictius i, per tant, actuen amb immediatesa a l'hora d'enviar patrulles. El CAT es posa a disposició dels agents afectats per si volen realitzar algun tipus de reclamació.