L'alumnat s'estanca a les aules i només creix a ESO i cicles

El nou curs escolar arrencarà amb normalitat i sense imprevistos el pròxim 12 de setembre amb 122.802 alumnes i 9.172 professors als 453 centres de les comarques gironines, una xifra molt similar a la de l'any passats, quan es va produir un creixement 2,29%. El cicle d'Educació Secundària i els cicles Formatius de Grau Superior són els únics nivells on s'ha registrat un lleuger creixement dels inscrits. El director territorial d'Ensenyament, Martí Fonalleras, va indicar que tot i que és evident que els últims anys comença a haver-hi una davallada demogràfica que afecta les inscripcions als nivells d'Educació Infantil i Primària, no es tracta d'una caiguda «destacable». El nombre d'adhesions en aquestes dues etapes suma 71.595 alumnes, 418 menys que l'any anterior. En canvi, el creixement demogràfic que va tenir lloc entre el 2006 i el 2009 s'ha traduït ara en una pujada als últims cursos d'Educació Primària i d'Educació Secundària, que en aquest cas compta amb 33.568 alumnes, 202 més que el curs passat. També pugen lleugerament els inscrits a cicles de Grau Superior, amb 120 alumnes més i 3.671 en total. Aquest augment es reflecteix en una aposta en quatre nous graus a Girona, Lloret de Mar i Vidreres.

En canvi, els cicles de Grau Mitjà, tot i comptar amb tres titulacions més a la Bisbal d'Empordà, Salt i Torroella de Montgrí, perden 37 alumnes i es queden amb 5.818 places. En total s'han ofert 53 títols de Grau Mitjà i 64 de Grau Superior.

En tot cas, el director territorial va subratllar la importància de vetllar pels estudiants que no aconsegueixen la titulació Secundària i va assenyalar que s'han incrementat els cursos per a aquestes persones per tal que puguin trobar una sortida laboral.

L'escolarització a Batxillerat es manté estable, amb un lleuger augment de 23 alumnes i 8.150 inscrits. Una de les novetats en aquesta etapa és la incorporació de l'institut Montilivi de Girona a l'oferta de la doble titulació Batxibac.

Pel que fa al professorat de centres públics, aquest nou curs s'iniciarà amb 42 docents més a instituts, i en total n'hi ha 4.027. Fonalleras ha destacat «l'esforç» del departament per seguir augmentant la bossa de personal per millorar el servei als alumnes.

Tot i aquest repunt a l'alça, les ràtios de P3 i 1r d'ESO han anat a l'alça, el primer amb 20 alumnes de mitjana per aula (amb un màxim fixat de 25) i el segon amb 27 alumnes per classe (dels 30 que marca la ràtio).

D'altra banda, enguany ha baixat l'oferta de centres concertats i privats -de 98 a 95- amb el tancament de tres escoles d'Educació Infantil.



Actuacions a centres docents

El primer semestre s'han posat en marxa l'escola Sant Iscle de Vidreres i l'escola Pirineu de Campdevànol, i s'han fet 58 actuacions de reforma, ampliació i millora per valor de 3.324.035,99 euros.