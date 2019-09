L'efecte del «Tsunami Democràtic» arriba a comarques gironines amb una primera onada de cartells

Tsunami Democràtic, la nova campanya abonada per partits i entitats independentistes, ha començat a fer els primers estralls a les comarques gironines. La primera acció, que es va dur a terme per tot el territori català la nit de dimecres a dijous, va consistir en una onada de cartells que va arribar a la majoria de comarques de Girona.

Municipis com Vidreres, Sils, Amer, Girona, Salt o Olot es van despertar amb els cartells de la campanya, que sota el lema «Desobediència civil, democràcia. Canviem l'estat de les coses» pretenen donar un nou impuls a l'acció unitària del moviment independentista. A Girona, a més, s'hi va desplegar una gran pancarta amb el mateix lema que penjava del pont de Pedra.

En total, es van desplegar fins a 11 pancartes de gran format arreu de Catalunya en llocs emblemàtics de les ciutats de Lleida, Tarragona, Badalona, Tortosa, Terrassa i Barcelona, a més de Girona. A més, es van penjar fins a 15.000 cartells arreu del territori, segons va informar Tsunami Democràtic en un comunicat.

Amb aquesta primera acció, la plataforma va voler «fer evident» que es poden moure «allà on calgui i quan calgui» i que són presents a tot el territori. «Acabem el que vam començar. Canviem l'estat de les coses. Continuem defensant el mateix: drets, llibertats i autodeterminació», van afirmar al comunicat a la premsa.



La plataforma

La iniciativa Tsunami Democràtic va presentar-se el passat dilluns a través de les xarxes socials com una iniciativa que aplega personalitats de la política i la societat civil per donar resposta a la sentència de l'1-O. En la seva estrena va rebre el suport del president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, diversos consellers, el president del Parlament, Roger Torrent, i diversos dirigents polítics com Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carles Puigdemont, Josep Costa, Mireia Boya, David Fernández o Jordi Cuixart. La campanya de mobilització vol organitzar una resposta «desobedient i no violenta» a la sentència, sense comptar amb portaveus oficials.