La temporada de bolets es presenta molt fluixa per la manca de pluges

La temporada de bolets a les comarques gironines es presenta, de moment, molt fluixa per la manca de pluges durant aquest mes d'agost, les altes temperatures i la baixa humitat. Les condicions climatològiques adverses han dificultat la proliferació de les espècies.

El micòleg Jordi Zapata explica que «com que el temps no ha acompanyat, amb prou feines hem collit res». Segons Zapata, les esperances dels boletaires se centren a la Cerdanya, la zona més interessant a primera vista. «Fa dues setmanes hi va ploure i ara hem d'esperar que el temps segueixi amb temperatures més baixes i es normalitzi. Probablement la Cerdanya serà un dels primers llocs on puguem trobar rovellons, rossinyols i ceps». El millor moment de collita de la temporada a les zones més muntanyoses sol ser durant els primers quinze dies de setembre, segons l'expert. «Si fos un estiu normal, durant l'agost ja hauríem collit ceps». La temporada de bolets, que se sol comprendre entre agost i desembre, apunta molt baixa, a diferència de l'any passat, que segons Zapata va ser molt bo. «Hi va haver moltíssima quantitat de bolet i varietat tant comestibles com no comestibles i, aquest any, per contra, és totalment a la inversa. És un dels més secs des de fa 40 o 50 anys i això té incidències sobre els fongs».

Zapata reitera que la irregularitat és el normal. «Al llarg de la temporada a les comarques gironines collim fongs. Hi ha anys que es comença bé i després decau. De moment està sent una de les temporades més dolentes que recordem». I afegeix: «Hem perdut tot el mes d'agost, que és un mes molt bo per collir rovellons i ceps, però no hi ha hagut pràcticament res. Tant de bo la setmana vinent comencem a sentir que hi ha una mica de floració».

D'altra banda, una tendència que s'està reproduint regularment els últims anys és que la temporada s'allarga més de l'habitual, ja que les primeres glaçades hivernals són cada cop més tardanes. Segons Zapata això ajuda que el fong pugui campar una mica més a finals de novembre i desembre. «Abans al novembre ja gelava fort, però, ara, fins i tot per Nadal es cullen fongs i s'endarrereix la temporada d'hivern», explica.

A les comarques de muntanya com el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l'Alt Urgell la temporada tampoc ha començat de la millor manera. «Aquí la situació és molt pitjor. A la Cerdanya ha plogut una mica més que al Ripollès. A Setcases els primers dies de setembre hi ha gent pujant pels boscos, i aquest any no hi ha activitat», rebla Zapata. «Si al setembre comença a ploure més, a la Selva i a la Garrotxa en començarem a veure a mitjans d'octubre. Al Baix Empordà, a les Gavarres i al Gironès no podem saber res segur, perquè allà fins i tot al desembre se'n cullen. A aquestes zones apareixen més tard». I afegeix: «La setmana vinent preveiem collir els pinatells de calceta, que indicarien l'aproximació de la floració dels rovellons i dels rossinyols».