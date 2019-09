Girona, la sisena província en robatoris d'habitatges i la vuitena en violacions

La província de Girona és la sisena d'Espanya on hi ha hagut més robatoris amb força a domicilis i vuitena en agressions sexuals amb penetració, en les dades del primer semestre de l'any.

Pel que fa als robatoris a l'intenrior d'habitatges, cal dir que han disminuït en 1,3% respecte al 2018. Se n'han denunciat 1.831 i, per tant, la xifra s'estanca en els 1.800, ja que l'any anterior se'n van conèixer fins a 1.856 per aquest mateix període.

L'any passat va ser especialment dur pel que fa a aquest tipus de robatoris en habitatges. De fet, els robatoris a domicilis i algunes onades viscudes en municipis de la Selva, Pla de l'Estany i Gironès també van marcar l'any 2017.

Mostra d'això són les dades de robatoris amb força a habitatges de l'any passat. A tota la província van créixer un 18.6% i es va assolir la dada de 3.636 fets, quan en canvi el 2017 es va tancar amb 3.066.



Robatoris a Girona ciutat

La ciutat de Girona és el municipi de més de 30.000 habitants de la província amb més robatoris a domicilis, amb 141, però han patit una baixada del 13%.

Respecte a les violacions, s'han denunciat 24 violacions, dues menys que durant el primer semestre de l'any passat. La zona de l'Estat on s'han registrat més aquest tipus de fets és Barcelona. En aquesta província s'han donat 182 casos, gairebé un quart dels fets de tot Espanya (829).

Les violacions i els delictes sexuals sovint tenen lloc en situacions d'oci nocturn però els últims temps s'han viscut també casos de «manades» que les cometen en forma grupal. De casos del primer semetre que han sortit a la llum hi ha el de Lloret de Mar, que va produir-se la nit del dia 23 de febrer, quan una jove va perdre l'últim autobús per tornar a casa i va entrar a un banc de l'avinguda Just Marlés a Lloret de Mar per passar-hi la nit. Mentre dormia, dos homes van entrar, la van despertar i la van amenaçar per fer-la anar fins a un carreró. Allà, un d'ells la va violar. Es va detenir un dels sospitosos i ha ingressat a presó.

De casos recents hi ha una violacíó múltiple a Blanes, que es va tancar amb tres detinguts. La víctima va ser trobada seminua i desorientada. Els agressors l'haurien forçada l'11 d'agost en un parc i un pis. El jutge va deixar els sospitosos, dos de 19 i un de 54 anys, en llibertat.

A Blanes precisament és on hi ha hagut un increment més elevat de les violacions, s'ha passat de dues denúncies en els primers mesos de l'any passat a les sis d'aquest primer semestre.

El cas d'agressió sexual que ha sortit més recentment a la llum és el que va tenir lloc durant la matinada de dissabte passat, el 31 d'agost. Una jove francesa va denunciar que l'havien violat també tres homes a la platja Gran de Platja d'Aro. Finalment, però, els Mossos d'Esquadra apunten que només ho va fer un d'ells. De moment no hi ha hagut detinguts pels fets.

Els delictes sexuals segueixen pujant en els darrers anys i una mostra és el global dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals que s'han elevat un 2,4%. Durant el primer semestre del 2018 els cossos policials van detectar 124 fets delictius. En sis mesos d'aquest 2019, s'han denunciat 127 casos. En aquest capítol del Balaç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior s'engloben tant les violacions com també els abusos sexuals.

El 2018 va aflorar el cas del monitor de Salt que suposadament abusava de menors a qui feia classes en un centre d'arts marcials. Aquest any s'ha celebrat el judici i l'Audiència de Girona ha condemnat a 30 anys de presó el monitor d'arts marcials per abusar sexualment de sis alumnes menors d'edat. Segons recull la sentència, l'acusat «s'aprofitava d'un exercici d'estiraments» per «fer massatges als genitals» a les víctimes, que aleshores tenien entre 5 i 10 anys.



Desens en robatoris de vehicles

A les comarques de Girona també hi ha un altre robatoris que està a l'alçada, és el de vehicles. Situen la província com la desena d'Espanya. Se n'han denunciat 306 casos durant aquest primer trimestre de l'any. Això suposa un 20,5% més que durant el mateix període del 2018 (254). A tot Espanya s'han denunciat 17.500 robatoris de vehicles, un 0,1% menys que l'any anterior.