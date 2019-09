El grup Mifas ha passat de dotze a més de 5.000 socis en els seus quaranta anys

El Grup Mifas va presentar la MifasFest, la festa que se celebrarà el 27 de setembre amb motiu del seu 40è aniversari i que es durà a terme a La Copa.

El president de Mifas, Albert Carbonell, va explicar que es farà en aquest espai perquè és accessible per a tothom, que comptarà amb una tarima per a les persones amb mobilitat reduïda així com un aparcament, foodtrucks, un got corporatiu pensat per a la sostenibilitat i el medi ambient, a més d'interpretació del llenguatge de signes perquè tothom hi pugui accedir amb igualtat. Va destacar que Fel Faixedas conduirà l'acte.

La Mifasfest no és l'única activitat que organitza l'entitat, tot i que serà l'acte central. Tal com va explicarCarbonell «aquest és l'acte central obert a tothom, però hem fet i n'anirem fent d'altres. En tenim pensat un de cloenda el mes de novembre més enfocat a les persones amb discapacitat on es faran ponències molt específiques».

El grup actualment compta amb 121 treballadors amb certificat de discapacitat, 245 en plantilla i 5.044 socis. «La nostra entitat ha anat creixent, actualment som més de 5.000 socis de la província de Girona tots amb discapacitat física. Vam néixer essent 12 persones que trobàvem a faltar una entitat on se'ns representés i que lluités contra les barreres arquitectòniques, la integració social i laboral de les persones amb discapacitat. De mica en mica hem anat treballant per anar-nos ampliant i tenir més serveis».

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va felicitar l'entitat «pel seu treball ingent», va valorar la feina en conjunt «per construir una societat més justa», va animar a assistir a la festa i va reconèixer que «per dificultats de l'administració la feina que fem no és suficient».

Joaquim Ayats (ERC) va felicitar Mifas «per ser una entitat de referència al país tant i tan gironina i amb una tasca imprescindible per construir la nostra societat fent que la igualtat sigui un fet evident».