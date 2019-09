Salut sospita d'un cas de listeriosi a la comarca vinculat al brot d'Andalusia

El Departament de Salut sospita d'un altre cas de possible afectat per listeriosi, ara a l'Alt Empordà. Aquest estaria relacionat amb el brot d'Andalusia pel consum de carn entatxonada. El Departament està a l'espera de les analítiques per verificar si es tracta de casos reals o no.

El cas de l'Alt Empordà se suma als altres tres possibles casos que la conselleria va dectar a la demarcació i que afectarien persones del Ripollès, la Garrotxa i el Gironès pel conum de carn entatxonada d'Andalusia. Així, s'eleven fins a quatre els possibles casos a la demarcació.

Salut Pública va informar ahir a través del seu compte oficial de Twitter de sis nous casos sospitosos afectats per listèria a Catalunya, entre els quals hi ha el de l'Alt Empordà. Es tracta de persones del Barcelonès, l'Anoia, el Vallès Occidental, Osona i el Baix Llobregat. El Departament està a l'espera del resultat de les analítiques per verificar si es tracta de casos confirmats o no. En tots ells se sospita que haurien consumit carn entatxonada d'Andalusia i que hauria generat a les persones quadres amb símptomes lleus.

Fins al moment hi ha 12 casos sospitosos i 5 de probables. En aquests darrers, les analítiques practicades no han estat prou determinants per confirmar cap d'aquests cinc, però tot i això els símptomes que han manifestat porten l'Agència de Salut Pública de Catalunya a qualificar com a probable la infecció per listeriosi.



Nova alerta sanitària

La Junta d'Andalusia va anunciar ahir que havia detectat una altra carn entatxonada contaminada de listèria de la marca Sabores de Paterna. El Govern andalús va informar que s'havien trobat evidències en la contaminació de la carn, però que no hi havia cap cas detectat. D'altra banda, l'associació de consumidors Facua va alertar ahir que un nadó va morir al febrer per listeriosi i que la seva mare hauria menjat al desembre carn de la marca La Mechá. Ahir, a més, es va confirmar un nou avort vinculat al consum d'aquesta carn.