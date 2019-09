Cada dos dies hi ha un atropellament d'un vianant a la província

El dels vianants és un col·lectiu molt dèbil quan circulen per les carreteres i carrers de les poblacions i malauradament sovint es converteixen en víctimes d'accidents de trànsit. Una víctima, segons el Servei Català de Trànsit, és tota persona que resulti morta o ferida com a conseqüència d'un accident de circulació.

L'estadística mostra que durant l'any passat van resultar víctimes d'un accident fins a 238 vianants, 62 persones menys que l'any anterior. Tot i això, cada dos dies hores ha estat atropellada una persones a la demarcació. El vianant forma part del que s'anomena col·lectiu vulnerable. Ja que una persona quan està caminant pel carrer o en una via interurbana, no compta amb cap altre element de protecció que el seu cos quan és víctima d'un accident, fet pel qual la lesivitat en aquests casos pot ser molt elevada i, fins i tot, pot arribar a perdre's la vida.

Quatre persones van morir l'any passat arran d'un atropellament. Dues d'elles en vies ràpides com ara l'N-II i A-2, curiosament, ambdós al seu pas per Fornells. A l'N-II antiga un cotxe va atropellar un vianant i, a conseqüència del xoc, aquest va morir. I a l'autovia A-2 es va registrar un accident de trànsit amb tres vehicles implicats i, posteriorment, va haver-hi un atropellament. Com a conseqüència, va perdre la vida el conductor d'un dels turismes.

Quant a vies urbanes, una dona que va morir en ser atropellada per un autobús a Girona. I a Figueres, també va haver-hi una vianant que va morir atropellada per un vehicle al nucli urbà. Aquest tipus d'accident de trànsit es dona sobretot en vies urbanes i alguns d'ells tenen lloc, fins i tot en els passos de vianants.

La comarca que concentra més atropellaments és la del Gironès, amb 118. Aquí es veu clarament la diferència entre les vies urbanes i interurbanes. En aquestes últimes es van donar 11 casos mentre que la resta (107) van ser a vials de dins de poblacions. S'ha de dir que la xifra és superior a la de l'any anterior. El 2017 es van registrar 96 sinistres viaris d'aquest tipus. Per sota del Gironès hi ha a comarca de l'Alt Empordà, amb 50 atropellaments a vianants -46 en via urbana i quatre en interurbana- durant el 2018. Aquí els casos han baixat, amb 19 fets menys que l'any anterior. Aquestes dades pertanyen a l'Anuari Estadístic fet públic pel Servei Català de Trànsit. Que mostren que per contra que la zona on es van produir menys accidents d'aquest tipus va ser el Ripollès, amb un sol atropellament.



Menys víctimes

Pel que fa a la resta de tipologia de víctimes, cal distingir entre el conductor i el passatger. Els conductors van assolir 2.306 víctimes. Això suposa una disminució respecte al 2017, de 123. Mentre que de víctimes que eren passatgers n'hi va haver 860, quan el 2017, n'havien estat 875. En total durant el 2018 hi van haver 3.404 víctimes d'accident de trànsit a tota la província. Mentre que en l'any anterior n'hi havia hagut 3.597, un 5,6 més que el 2018.