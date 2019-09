Ustec-STEs, escèptic davant l'anunci d'Ensenyament de treure barracons

El sindicat d'educació Ustec-STEs dona per fet que Ensenyament no eliminarà ni a curt ni a curt ni a mitjà termini els barracons de les escoles i centres públics de les comarques gironines. El portaveu del sindicat, Xavier Díez, va criticar ahir la «mala planificació» del Departament els darrers deu anys, i va recordar que a les comarques gironines, prop del 30% de centres tenen mòduls prefabricats.

Aquest any hi haurà 304 barracons repartits entre les més de 400 escoles i instituts. «El problema és que cal una planificació a deu anys que no es va fer, i que tampoc es fa ara», va lamentar Díez. El sindicat també critica l'aposta pels instituts escola que fa el Departament a la demarcació, i ho considera «un pedaç».

El portaveu calcula que hi ha casos de tres generacions de germans que han passat tota la seva educació en aquests espais, i alerta que hi ha un 10% de centres de la demarcació on tots els alumnes estudiaran en mòduls prefabricats.



Els instituts escola, pedaços

Un altre punt de discrepància amb Educació és en «les bonances» que representen els instituts escola. El delegat territorial, Martí Fonalleras, va assegurar que el Departament vol seguir apostant per aquest model a les comarques gironines.

Ustec reconeix que en alguns casos poden resoldre les «casuístiques» d'algunes localitats, però assegura que caldria un estudi més acurat per saber si realment són efectives. En concret, Díez va assenyalar que el fet de tenir dos claustres amb metodologies pedagògiques «molt diferents» al mateix centre «no és bo». El sindicat també «desconfia» de tenir un alumne dels tres als setze anys en el mateix espai. Aquest any s'obrirà un nou institut escola a les comarques gironines, el Bruel de Castelló d'Empúries. Amb aquest ja en seran cinc a la província, juntament amb els de Verges, Besalú, Lloret de Mar i Sant Joan de les Abadesses.



Més professors

L'anunci del Departament d'Educació d'aquest dijous on incorporaven 41 nous professors més, malgrat una caiguda d'un centenar d'alumnes no ha satisfet el sindicat que ha recordat que les ràtios seguien sent molt altes en alguns casos. En aquest sentit, Díez també va carregar contra el Departament assegurant que «si es vol» es podrien contractar més docents malgrat la pròrroga pressupostària.