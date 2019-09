Els animals provoquen prop de 900 accidents anuals a les carreteres de Girona

L'any 2018 es va tancar amb 873 accidents de trànsit derivats de la irrupció d'animals a les carreteres de la província de Girona. Els Mossos d'Esquadra asseguren que hi ha una tendència a «l'alça» d'aquest tipus de sinistres viaris. Les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT) mostren que enguany –fins a 31 d'agost- ja s'han registrat 418 accidents d'aquesta tipologia, també anomenats cinegètics.

El sotscap de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) dels Mossos d'Esquadra a Girona, el sergent Juli Lloret, destaca que hi ha una tendència a l'alça d'aquest tipus de sinistres els últims anys però que és un creixement sostingut. L'animal que causa més accidents és el senglar.

Aquest ungulat s'ha convertit en una plaga a les comarques de Girona i es mou no només pels boscos sinó que entra fins i tot a les àrees urbanes i comporta sovint ensurts als conductors quan tot d'una els apareix a la carretera. El sergent destaca que, a més, s'han convertit en animals que «a mesura que es van reproduint s'acostumen al nostre hàbitat i tenen menys por dels vehicles»; per tant, no és d'estranyar trobar-los travessant les carreteres.

Alerta amb les daines

L'altre animal que està generant alguns sinistres viaris a la demarcació de Girona i que també ha patit una crescuda de població és la daina, subratlla el sergent. A aquest petit cérvol se'l localitza també en molts punts de la província, amb excepció de la costa, on sí que hi ha senglars.

Els accidents cinegètics sortosament no solen ser greus i sovint no acaben ni amb ferits. Però, com destaca el sotscap dels Mossos de Trànsit a Girona: «No és tant el dany que pot fer l'animal en si, perquè pot pesar 30 o 50 quilos, sinó la conseqüència que té a partir del xoc». Posa d'exemple que si se circula «a 120 quilòmetres per hora el resultat pot ser pitjor que si anem a 40» i afegeix que, si es condueix «una motocicleta, el resultat és molt pitjor que si es tractés d'un turisme».

El xoc amb un senglar habitualment acaba amb la part davantera del vehicle feta malbé en el cas de l'impacte amb cotxe, però a vegades hi ha conductors que intenten evitar l'animal i fan un cop de volant, i això pot representar un accident de més gravetat.

Segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT), tot i que els accidents estiguin anant a l'alça, el que hi ha en canvi és una reducció dels accidents d'aquesta tipologia que acaben amb víctimes -ferits o morts- en les vies interurbanes. S'ha passat dels 43 de l'any 2017 als 23 de l'any passat.

Amb tot, però, Girona és la segona demarcació catalana amb més víctimes d'accidents cinegètics després de Barcelona. Aquí en dos anys hi ha hagut 152 accidents amb víctimes.

De sinistres viaris mortals en els quals hi hagi hagut la implicació d'animals se n'han produït dos en els últims cinc anys. Però com destaca el sergent Juli Lloret, «mai han estat la conseqüència directa de l'accident, sinó que l'animal estava mort abans al voral».

El primer va tenir lloc el 2 de gener de l'any 2005 a Pals. Aquell dia a la C-31 va haver-hi prèviament un accident de trànsit d'un turisme que va atropellar un senglar i el va deixar mort al voral. Hores després, un ciclomotor que anava pel voral va xocar amb el senglar i els dos ocupants van sortir projectats. Va morir l'acompanyant del conductor de la moto.

Per trobar un altre sinistre viari mortal cinegètic cal anar fins al 17 de juliol de 2017. Un altre motorista va morir d'un accident de trànsit a l'A-2 al seu pas per Aiguaviva. De matinada, el motorista va xocar amb un senglar que estava a la carretera, mort. A causa d'aquest impacte, el motorista va caure i va ser atropellat mortalment després per una furgoneta. Aquests accidents mortals, però, serien l'excepció, perquè la major part només acaben amb destrosses als vehicles, destaca la policia.

Sinistres nocturns

Els Mossos de Trànsit tenen estudiat quan es produeixen més accidents per irrupció d'animals. El sergent assegura que l'increment es dona des de l'octubre i el pic s'allarga fins al gener. Quant a la franja horària amb més sinistralitat, comença quan «cau el sol i fins cap a les dues de la matinada i després ja torna a baixar», remarca Juli Lloret. Durant el dia també se'n poden registrar, recorda, però hi ha molta menys incidència.

Els Aiguamolls, zona de sinistres

Pel que fa a les zones de la província on hi ha més sinistralitat, el sotscap de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos destaca que la zona dels Aiguamolls de l'Empordà és una àrea destacada pel que fa a la sinistralitat però que els accidents per irrupció d'animals es donen arreu de la província per l'alta mobilitat i gran presència d'aquests animals.

Els senglars i les daines són els animals que provoquen més accidents cinegètics. Cal dir, però, que, al llarg dels anys, els policies especialitzats en la matèria de trànsit s'han trobat també de tot. Des de cavalls que s'escapen d'un tancat -sobretot a l'àrea de la Cerdanya. En vies ràpides -autovies i autopistes- on hi ha mesures perquè no entrin animals s'hi han arribat a localitzar gossos, uns animals que es fan escàpols quan veuen la policia i que poden suposar un alt perill per als usuaris d'aquestes carreteres, on els vehicles circulen a altes velocitats.

Taula de treball

La preocupació per la sinistralitat derivada dels accidents cinegètics i la gran presència de senglars ha suposat la creació d'una taula on hi ha presents diverses institucions: des dels Mossos d'Esquadra als Agents Rurals i fins al Servei Català de Trànsit.

En aquesta taula, diu el sergent dels Mossos de Trànsit a Girona, es treballa per trobar mesures que ajudin a reduir l'accidentalitat i que passen, sobretot, per la prevenció. Per exemple, posar noves senyalitzacions o utilitzar algun tipus de soroll per fer alertar els animals.

Per altra banda, Agricultura i Agents Rurals busquen maneres per intentar disminuir la població d'aquests animals, que tants maldecaps poden causar als conductors.