En cas de patir un accident: prevenció i pautes d'actuació

Trobar-se amb un animal que travessa la carretera pot ser una situació que molts conductors patiran al llarg de la seva vida com a usuaris de les carreteres. Per tal de saber com actuar preventivament o si s'és víctima d'un accident cinegètic, el sotscap dels Mossos de Trànsit, Juli Lloret, dona diverses claus d'actuació.



què fer si apareix un

animal a la via?



D'entrada cal conduir amb totes les mesures de seguretat: portar el cinturó, tenir el vehicle en condicions, portar els vidres nets perquè la visibilitat de nit és complicada i anar amb les llums en condicions així com els frens. Cal extremar les precaucions en llocs on les condicions són més propenses a generar accidents. En carreteres sense vorals, per exemple, cal adequar la velocitat i anar sempre previnguts, diu el sergent.

Si ens trobem amb l'animal i el veiem de lluny, «si aguantem les llargues els animals no saben cap on anar, cal abaixar les llums i tocar el clàxon» i llavors l'animal marxarà, subratlla el policia.

i si l'impacte

és inevitable?



Si l'animal apareix a la via el que cal és «anar frenant i intentar aguantar la patacada. Mai s'ha d'esquivar perquè hi ha risc de perdre el control del vehicle» i, com diu el policia, això pot representar després un accident de gravetat, ja que si es canvia de carril, per exemple, pot venir algú en sentit contrari i acabar en un sinistre molt més lesiu.

Un cop s'ha atropellat l'animal, el que cal fer és aturar-se, avisar el 112 i posar-se fora de la carretera per tal d'estar en situació de seguretat. Mai, diu el sergent, s'ha de tocar l'animal que ha impactat contra el vehicle, ja que es tracta d'animals salvatges.



què fan els mossos

amb l'animal?



Els agents de Trànsit dels Mossos quan es troben amb un animal atropellat, en el cas dels senglars, que encara està mig viu, l'abaten amb totes les precaucions que marca la llei. Posteriorment, avisen el servei de manteniment de Carreteres, que s'encarrega de treure l'animal de la via.



quí té la culpa d'un

accident cinegètic?



La legislació va canviar l'any 2015 i, fins llavors, era a l'àrea de caça a qui corresponia fer-se càrrec de tots els accidents. Ara, en la majoria d'atropellaments d'animals, la responsabilitat final és del conductor, tant dels danys materials com dels danys a persones. Però si l'accident o incidència és conseqüència directa de caça, «se sobreentén que l'animal s'ha mogut i la reclamació es pot fer al coto». També hi ha un altre cas en el qual el conductor no seria el responsable i, en canvi, ho seria el titular de la via, si es pot demostrar que l'accident està motivat per no haver reparat una tanca o no disposar de la senyalització d'animals solts en trams amb alta accidentalitat. Moltes assegurances, en l'actualitat, com recorda el sotscap de Trànsit dels Mossos, actualment tenen una clàusula d'accidents amb animals.